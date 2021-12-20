ВОЗ: «Омикрон» позволит победить пандемию COVID

21 декабря 2021 в 01:02 Размер текста - 17 +

ВОЗ обеспокоена скоростью распространения «Омикрона» Фото: Размик Закарян © URA.RU Новый штамм коронавируса «Омикрон» может стать «живой вакциной» и победить пандемию. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. «Да, это возможно. <…> Очень надеемся, что это будет так», — отметила Вуйнович в эфире телеканала «Россия-24». Однако, по ее словам, сейчас рано делать выводы, так как недостаточно пациентов с «Омикроном». Представитель ВОЗ отметила, что необходимо подождать не менее недели. Она также сообщила, что, даже если удастся победить пандемию, COVID никогда не исчезнет, как грипп, но случаев заражения станет гораздо меньше. При этом, по словам Вуйнович, ВОЗ обеспокоена скоростью распространения «Омикрона», так как большой всплеск за короткий период может привести к параличу системы здравоохранения, если будет очень много заболевших. Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что пандемия коронавируса может закончиться уже следующем году при условии, если омикрон-штамм окажется менее патогенным, чем «дельта». Люди начнут активнее прививаться и соблюдать противоэпидемические правила. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Новый штамм коронавируса «Омикрон» может стать «живой вакциной» и победить пандемию. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. «Да, это возможно. <…> Очень надеемся, что это будет так», — отметила Вуйнович в эфире телеканала «Россия-24». Однако, по ее словам, сейчас рано делать выводы, так как недостаточно пациентов с «Омикроном». Представитель ВОЗ отметила, что необходимо подождать не менее недели. Она также сообщила, что, даже если удастся победить пандемию, COVID никогда не исчезнет, как грипп, но случаев заражения станет гораздо меньше. При этом, по словам Вуйнович, ВОЗ обеспокоена скоростью распространения «Омикрона», так как большой всплеск за короткий период может привести к параличу системы здравоохранения, если будет очень много заболевших. Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что пандемия коронавируса может закончиться уже следующем году при условии, если омикрон-штамм окажется менее патогенным, чем «дельта». Люди начнут активнее прививаться и соблюдать противоэпидемические правила.