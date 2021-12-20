Госдеп США ответил на предложения России по безопасности

21 декабря 2021 в 02:01 Размер текста - 17 +

США направят России свой проект документов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Предложения России по гарантиям безопасности не удовлетворили США и не развеяли их озабоченность. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс. «Мы пока что не видели ничего, что развеяло бы нашу обеспокоенность», — сообщил он на брифинге. Трансляцию вел Reuters. По словам Прайса, США намерены вместе с европейскими союзниками и партнерами подготовить свой список действий России, которые беспокоят НАТО и, как они утверждают, наносят вред общим интересам и ценностям. Прайс также отметил, что все переговоры с РФ должны быть взаимными. «Россия выложила на стол свои обеспокоенности, у нас есть свои», — отметил представитель Госдепартамента. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Москва предоставит НАТО проекты документов, исключающие расширение альянса на восток. По словам главы государства, активное освоение Украины со стороны НАТО угрожает безопасности России. Об этом Путин сказал в ходе переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Позже Министерство иностранных дел (МИД) РФ передало коллегам из США проект соглашения между Москвой и странами НАТО о мерах обеспечения безопасности. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Предложения России по гарантиям безопасности не удовлетворили США и не развеяли их озабоченность. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс. «Мы пока что не видели ничего, что развеяло бы нашу обеспокоенность», — сообщил он на брифинге. Трансляцию вел Reuters. По словам Прайса, США намерены вместе с европейскими союзниками и партнерами подготовить свой список действий России, которые беспокоят НАТО и, как они утверждают, наносят вред общим интересам и ценностям. Прайс также отметил, что все переговоры с РФ должны быть взаимными. «Россия выложила на стол свои обеспокоенности, у нас есть свои», — отметил представитель Госдепартамента. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Москва предоставит НАТО проекты документов, исключающие расширение альянса на восток. По словам главы государства, активное освоение Украины со стороны НАТО угрожает безопасности России. Об этом Путин сказал в ходе переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Позже Министерство иностранных дел (МИД) РФ передало коллегам из США проект соглашения между Москвой и странами НАТО о мерах обеспечения безопасности.