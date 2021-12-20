20 декабря 2021

МВД: мигрантам в России выдадут чипы с отпечатками пальцев

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Мигранты в РФ с 29 декабря получат карты с чипом, содержащим отпечатки пальцев Фото:

Трудовым мигрантам в РФ с 29 декабря начнут выдавать патенты на работу в форме карты с чипом, содержащим электронное изображение лица и отпечатки пальцев рук. Соответствующий приказ подписал глава МВД России Владимир Колокольцев.

«Утвердить форму патента, выдаваемого иностранному гражданину или лицу без гражданства, прибывшему в РФ в порядке, не требующем получения визы, в форме карты с электронным носителем информации», — передает содержание документа ТАСС. Отмечается, что приказ начнет действовать с 29 декабря.

Согласно документу, размер карты будет составлять 8,5 на 5,3 сантиметров. На лицевой стороне разместят фотографию, серию и номер патента, фамилию, имя, отчество его владельца, дату рождения, гражданство, серию и номер документа, удостоверяющего его личность, профессию и ИНН. На другой стороне будет содержаться наименование субъекта России, на территории которого его владелец работает, кем и когда выдан документ. Также туда встроят электронный носитель информации в виде микросхемы с бесконтактным интерфейсом, содержащий электронное изображение лица и отпечатков пальцев.

Ранее в МВД предложили изменить условия пребывания для иностранцев в России. В законопроекте сообщалось о планах отказаться от использования разрешений на временное пребывание для мигрантов. Власти предложили ввести режим краткосрочного пребывания, долгосрочного пребывания и постоянное бессрочное проживание.

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Трудовым мигрантам в РФ с 29 декабря начнут выдавать патенты на работу в форме карты с чипом, содержащим электронное изображение лица и отпечатки пальцев рук. Соответствующий приказ подписал глава МВД России Владимир Колокольцев. «Утвердить форму патента, выдаваемого иностранному гражданину или лицу без гражданства, прибывшему в РФ в порядке, не требующем получения визы, в форме карты с электронным носителем информации», — передает содержание документа ТАСС. Отмечается, что приказ начнет действовать с 29 декабря. Согласно документу, размер карты будет составлять 8,5 на 5,3 сантиметров. На лицевой стороне разместят фотографию, серию и номер патента, фамилию, имя, отчество его владельца, дату рождения, гражданство, серию и номер документа, удостоверяющего его личность, профессию и ИНН. На другой стороне будет содержаться наименование субъекта России, на территории которого его владелец работает, кем и когда выдан документ. Также туда встроят электронный носитель информации в виде микросхемы с бесконтактным интерфейсом, содержащий электронное изображение лица и отпечатков пальцев. Ранее в МВД предложили изменить условия пребывания для иностранцев в России. В законопроекте сообщалось о планах отказаться от использования разрешений на временное пребывание для мигрантов. Власти предложили ввести режим краткосрочного пребывания, долгосрочного пребывания и постоянное бессрочное проживание.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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