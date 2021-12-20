МВД: мигрантам в России выдадут чипы с отпечатками пальцев

21 декабря 2021 в 02:28 Размер текста - 17 +

Мигранты в РФ с 29 декабря получат карты с чипом, содержащим отпечатки пальцев Фото: Денис Моргунов © URA.RU Трудовым мигрантам в РФ с 29 декабря начнут выдавать патенты на работу в форме карты с чипом, содержащим электронное изображение лица и отпечатки пальцев рук. Соответствующий приказ подписал глава МВД России Владимир Колокольцев. «Утвердить форму патента, выдаваемого иностранному гражданину или лицу без гражданства, прибывшему в РФ в порядке, не требующем получения визы, в форме карты с электронным носителем информации», — передает содержание документа ТАСС. Отмечается, что приказ начнет действовать с 29 декабря. Согласно документу, размер карты будет составлять 8,5 на 5,3 сантиметров. На лицевой стороне разместят фотографию, серию и номер патента, фамилию, имя, отчество его владельца, дату рождения, гражданство, серию и номер документа, удостоверяющего его личность, профессию и ИНН. На другой стороне будет содержаться наименование субъекта России, на территории которого его владелец работает, кем и когда выдан документ. Также туда встроят электронный носитель информации в виде микросхемы с бесконтактным интерфейсом, содержащий электронное изображение лица и отпечатков пальцев. Ранее в МВД предложили изменить условия пребывания для иностранцев в России. В законопроекте сообщалось о планах отказаться от использования разрешений на временное пребывание для мигрантов. Власти предложили ввести режим краткосрочного пребывания, долгосрочного пребывания и постоянное бессрочное проживание. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Трудовым мигрантам в РФ с 29 декабря начнут выдавать патенты на работу в форме карты с чипом, содержащим электронное изображение лица и отпечатки пальцев рук. Соответствующий приказ подписал глава МВД России Владимир Колокольцев. «Утвердить форму патента, выдаваемого иностранному гражданину или лицу без гражданства, прибывшему в РФ в порядке, не требующем получения визы, в форме карты с электронным носителем информации», — передает содержание документа ТАСС. Отмечается, что приказ начнет действовать с 29 декабря. Согласно документу, размер карты будет составлять 8,5 на 5,3 сантиметров. На лицевой стороне разместят фотографию, серию и номер патента, фамилию, имя, отчество его владельца, дату рождения, гражданство, серию и номер документа, удостоверяющего его личность, профессию и ИНН. На другой стороне будет содержаться наименование субъекта России, на территории которого его владелец работает, кем и когда выдан документ. Также туда встроят электронный носитель информации в виде микросхемы с бесконтактным интерфейсом, содержащий электронное изображение лица и отпечатков пальцев. Ранее в МВД предложили изменить условия пребывания для иностранцев в России. В законопроекте сообщалось о планах отказаться от использования разрешений на временное пребывание для мигрантов. Власти предложили ввести режим краткосрочного пребывания, долгосрочного пребывания и постоянное бессрочное проживание.