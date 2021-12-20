Студентка из Екатеринбурга после COVID попала в психбольницу

21 декабря 2021 в 06:29 Размер текста - 17 +

Девушки поставили диагноз «шизофрения» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Двадцатилетняя студентка из Екатеринбурга заболела коронавирусом и попала в психиатрическую больницу. Об этом рассказала мать девушки. Родители заметили странное поведение дочери, она находилась в бредовом состоянии и видела галлюцинации. «Маша начала говорить непонятные вещи: что в мире происходит что-то не то, что должен настать конец света, что везде идут войны», — передает слова женщины Е1.ru. Тогда им посоветовали отвезти дочь в психиатрическую больницу, где ей поставили диагноз «шизофрения». После нескольких дней в психбольнице у девушки поднялась температура. Врачи выявили у нее коронавирус. Родители уверены, что именно он вызвал у их дочери шизофрению. Всего в больницах Мария провела три месяца. Однако теперь девушка нуждается в постоянной терапии — иначе у нее случится рецидив шизофрении. Ранее сообщалось, что коронавирус может вызывать у пациентов изменения психического состояния, вплоть до галлюцинаций и деменции. Об этом рассказал главный внештатный психиатр Москвы, профессор Георгий Костюк. По его словам, такое состояние может развиться даже у больных COVID-19 в реанимации. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Двадцатилетняя студентка из Екатеринбурга заболела коронавирусом и попала в психиатрическую больницу. Об этом рассказала мать девушки. Родители заметили странное поведение дочери, она находилась в бредовом состоянии и видела галлюцинации. «Маша начала говорить непонятные вещи: что в мире происходит что-то не то, что должен настать конец света, что везде идут войны», — передает слова женщины Е1.ru. Тогда им посоветовали отвезти дочь в психиатрическую больницу, где ей поставили диагноз «шизофрения». После нескольких дней в психбольнице у девушки поднялась температура. Врачи выявили у нее коронавирус. Родители уверены, что именно он вызвал у их дочери шизофрению. Всего в больницах Мария провела три месяца. Однако теперь девушка нуждается в постоянной терапии — иначе у нее случится рецидив шизофрении. Ранее сообщалось, что коронавирус может вызывать у пациентов изменения психического состояния, вплоть до галлюцинаций и деменции. Об этом рассказал главный внештатный психиатр Москвы, профессор Георгий Костюк. По его словам, такое состояние может развиться даже у больных COVID-19 в реанимации.