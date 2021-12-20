Раньше Элену Беруашвили называли человеком экс-вице-мэра Владимира Тунгусова, сейчас — Дмитрия Ноженко Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов назначил полновесного главу Ленинского района. Как и анонсировало URA.RU, им стала Элена Беруашвили, которая с апреля 2021-го работала в этом статусе с приставкой «и. о.» и доказывала начальству, что достойна руководящей позиции. Как сообщил источник агентства в префектуре, утром 21 декабря Орлов представил Беруашвили в новом качестве ее коллективу.

«С сегодняшнего дня Элена Заурьевна действительно работает в статусе главы Ленинского района», — подтвердили корреспонденту в пресс-службе районной администрации.

Беруашвили стала и. о. главы Ленинского района после того, как Дмитрия Ноженко, у которого она несколько лет была замом, назначили вице-мэром по экономике. Беруашвили называют именно его ставленницей. При этом источники URA.RU ранее отмечали, что в назначении чиновницы также может быть заинтересован депутат заксобрания от Ленинского района Виктор Маслаков («Единая Россия», группа влияния ГК «Ренова»), знакомый с ней по выборам.

После назначения Беруашвили без полновесного руководителя остается только один из восьми районов Екатеринбурга — Академический. Предполагается, что в ближайшее время его возглавит депутат гордумы Николай Смирнягин.