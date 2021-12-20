Для Алексея Орлова это первый бюджет, он стал мэром год назад — 22 декабря 2020-го Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Гордума Екатеринбурга приняла бюджет на 2022 год. Прописанные в нем цифры — в абсолютных значениях, без учета инфляции — являются рекордными (превышают даже показатели перед чемпионатом мира по футболу-2018). Главный финансовый документ на заседании думы представил мэр Алексей Орлов (неожиданно говорил только о планах, без цифр).

Доходы Екатеринбурга в 2022-м составят 56,4 миллиарда рублей (прирост 150 миллионов), расходы — 58 млрд (600 млн), дефицит — 1,6 млрд. Структура доходов такова: 26,8 млрд (47,5%) — собственные, 29,6 млрд (52,5%) — из федерального и областного бюджетов.

Депутат Александр Колесников высказал недовольство тем, что в Железнодорожном районе, где его округ, не запроектировано ни одной новой школы, хотя на территории появляются новые ЖК. «Это че за дисбаланс-то такой?» — возмутился он. Чиновники не предоставили конкретный ответ, но дали понять, что работа по новым школам ведется. По формулировке вопрос Колесникова был самым жестким. Реплики остальных депутатов были менее резкими (возможно, некоторые были заранее согласованы — такая практика есть).

За проект бюджета в итоге проголосовали 27 депутатов. Четверо воздержались (депутат Константин Киселев от «Яблока» и фракция КПРФ).

Как писало URA.RU, документ в этом году принимали в необычном для последних лет формате. Орлов вступил в кулуарные переговоры с депутатами только вечером 16 декабря, когда думские комиссии уже проголосовали за документ во втором чтении. Собеседники агентства связывают это с тем, что после смены власти в городе в декабре 2020-го резиденция губернатора установила новую конфигурацию: основные решения теперь принимает «серый дом», депутаты не могут открыто это оспаривать.