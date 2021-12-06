Депутаты позвали мэра Екатеринбурга на переговоры

Он согласился, но на своих условиях

07 декабря 2021 в 18:46 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов последовательно сокращает круг вопросов, по которым дума может торговаться с ним Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фронтмены думы Екатеринбурга попросили мэра Алексея Орлова о встрече перед окончательным утверждением городского бюджета на 2022 год. Таким образом они отреагировали на игнор со стороны администрации: в отличие от предшественников, Орлов не стал проводить с депутатами предварительные переговоры в конце ноября. Градоначальник в итоге согласился принять депутатов, но не всех. 7 декабря гордума утвердила бюджет-2022 в первом чтении. С 30 ноября по 2 декабря документ без особых споров одобрили все депутатские комиссии. Это нерядовой расклад для последних лет. Второе чтение бюджета намечено на середину декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Например, в 2019-м принятие бюджета едва не сорвалось: думское большинство (под формальным руководством спикера Игоря Володина) воевало с тогдашним мэром Александром Высокинским и отдельными представителями его команды. Во избежание кризиса в ситуацию тогда вмешались первые лица региона — губернатор Евгений Куйвашев и его зам по политике Сергей Бидонько. Был подписан трехсторонний пакт, в котором нашли отражение некоторые запросы депутатов. Через год, в 2020-м, согласование проходило уже более спокойно: к концу ноября было понимание, что Высокинский, скорее всего, покинет свой пост сразу после принятия бюджета на 2021-й. Несмотря на предрешенность исхода, Бидонько и Высокинский провели с депутатами встречу без камер. «Не только при Высокинском, но и при [бывшем мэре Аркадии] Чернецком, [экс-руководителе горадминистрации Александре] Якобе такие встречи были обыкновением: в начале работы над бюджетом (как правило, это середина-конец ноября) высшие должностные лица выслушивали от депутатов их пожелания. В этот раз ничего подобного пока не было», — поделился старожил городской власти. Еше одно подтверждение, что переговоров не было — ноябрьский отпуск главного идеолога думы Анатолия Шарапова (справа) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Второй источник URA.RU допустил, что у Орлова банально могло не быть времени: в конце ноября он ездил на экзамены в «Сколково». А третий собеседник агентства в представительном органе увидел в молчании Орлова символизм: с начала 2021 года он поступательно ограничивает влияние нынешнего состава думы. В феврале Орлов получил возможность без согласования с депутатами перераспределять полномочия между своими замами, в июне по просьбе Орлова дума не стала выставлять ему оценку за работу администрации в 2020-м (кстати, это обсуждалось на июньской встрече в «Таганской слободе»), а скоро сделает такую оценку необязательной. Для народных избранников утрата влияния болезненна — по крайней мере по слухам. Из последних: якобы несколько месяцев назад на планерке в мэрии Володин при всех попытался напомнить Орлову, что решения о назначении мэра и его отставке принимает дума. «Глава жестко на это отреагировал», — пересказывает свидетель. Впрочем, ни одна из сторон это не подтверждает. За пределы кабинетов споры, если они действительно есть, не выходят: после отставки Высокинского команда Куйвашева ввела мораторий на конфликты в городской власти. «Мы попросили Алексея Валерьевича изыскать возможность переговорить с депутатами перед (или в ходе) вторым чтением бюджета (оно намечено на неделю с 14-го по 21 декабря — прим. URA.RU). Все-таки традиция», — рассказал URA.RU после заседания 7 декабря вице-спикер думы Виктор Тестов. Игорь Володин, стоявший рядом, это подтвердил. На встречу с Алексеем Орловым (слева) попадут 13 депутатов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пресс-секретарь Орлова Вадим Чернопенев сказал URA.RU, что обсуждение проекта бюджета-2022 «проходит в строгом соответствии с бюджетным кодексом и действующими регламентами». «На первом этапе комиссии думы отработали все вопросы депутатов с руководителями профильных структурных подразделений администрации и заместителями главы. На втором этапе Алексей Валерьевич встретится с руководителями фракций думы и председателями комиссий лично. Это запланировано на 16 декабря. Кроме того, на заседании думы 21 декабря глава лично представит депутатам основные параметры нового бюджета», — анонсировал Чернопенев. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Фронтмены думы Екатеринбурга попросили мэра Алексея Орлова о встрече перед окончательным утверждением городского бюджета на 2022 год. Таким образом они отреагировали на игнор со стороны администрации: в отличие от предшественников, Орлов не стал проводить с депутатами предварительные переговоры в конце ноября. Градоначальник в итоге согласился принять депутатов, но не всех. 7 декабря гордума утвердила бюджет-2022 в первом чтении. С 30 ноября по 2 декабря документ без особых споров одобрили все депутатские комиссии. Это нерядовой расклад для последних лет. Например, в 2019-м принятие бюджета едва не сорвалось: думское большинство (под формальным руководством спикера Игоря Володина) воевало с тогдашним мэром Александром Высокинским и отдельными представителями его команды. Во избежание кризиса в ситуацию тогда вмешались первые лица региона — губернатор Евгений Куйвашев и его зам по политике Сергей Бидонько. Был подписан трехсторонний пакт, в котором нашли отражение некоторые запросы депутатов. Через год, в 2020-м, согласование проходило уже более спокойно: к концу ноября было понимание, что Высокинский, скорее всего, покинет свой пост сразу после принятия бюджета на 2021-й. Несмотря на предрешенность исхода, Бидонько и Высокинский провели с депутатами встречу без камер. «Не только при Высокинском, но и при [бывшем мэре Аркадии] Чернецком, [экс-руководителе горадминистрации Александре] Якобе такие встречи были обыкновением: в начале работы над бюджетом (как правило, это середина-конец ноября) высшие должностные лица выслушивали от депутатов их пожелания. В этот раз ничего подобного пока не было», — поделился старожил городской власти. Второй источник URA.RU допустил, что у Орлова банально могло не быть времени: в конце ноября он ездил на экзамены в «Сколково». А третий собеседник агентства в представительном органе увидел в молчании Орлова символизм: с начала 2021 года он поступательно ограничивает влияние нынешнего состава думы. В феврале Орлов получил возможность без согласования с депутатами перераспределять полномочия между своими замами, в июне по просьбе Орлова дума не стала выставлять ему оценку за работу администрации в 2020-м (кстати, это обсуждалось на июньской встрече в «Таганской слободе»), а скоро сделает такую оценку необязательной. Для народных избранников утрата влияния болезненна — по крайней мере по слухам. Из последних: якобы несколько месяцев назад на планерке в мэрии Володин при всех попытался напомнить Орлову, что решения о назначении мэра и его отставке принимает дума. «Глава жестко на это отреагировал», — пересказывает свидетель. Впрочем, ни одна из сторон это не подтверждает. За пределы кабинетов споры, если они действительно есть, не выходят: после отставки Высокинского команда Куйвашева ввела мораторий на конфликты в городской власти. «Мы попросили Алексея Валерьевича изыскать возможность переговорить с депутатами перед (или в ходе) вторым чтением бюджета (оно намечено на неделю с 14-го по 21 декабря — прим. URA.RU). Все-таки традиция», — рассказал URA.RU после заседания 7 декабря вице-спикер думы Виктор Тестов. Игорь Володин, стоявший рядом, это подтвердил. Пресс-секретарь Орлова Вадим Чернопенев сказал URA.RU, что обсуждение проекта бюджета-2022 «проходит в строгом соответствии с бюджетным кодексом и действующими регламентами». «На первом этапе комиссии думы отработали все вопросы депутатов с руководителями профильных структурных подразделений администрации и заместителями главы. На втором этапе Алексей Валерьевич встретится с руководителями фракций думы и председателями комиссий лично. Это запланировано на 16 декабря. Кроме того, на заседании думы 21 декабря глава лично представит депутатам основные параметры нового бюджета», — анонсировал Чернопенев.