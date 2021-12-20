«ЕР» вмешалась в назначение главы нового района Екатеринбурга

Николай Смирнягин должен был покинуть гордуму только через неделю, а с 1 января занять пост префекта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По просьбе «Единой России» власти Екатеринбурга переигрывают сценарий назначения депутата гордумы Николая Смирнягина главой нового — Академического — района. Изначально предполагалось, что его депутатские полномочия будут прекращены на внеочередном заседании думы 28 декабря. Но в начале заседания 21 декабря спикер думы Игорь Володин сообщил, что вопрос рассмотрят сегодня, передает корреспондент URA.RU.

«У меня есть предложение в связи с поступившим заявлением Смирнягина Николая Сергеевича включить в повестку [заседания] вопрос о досрочном прекращении полномочий», — сказал Володин.

По словам источника URA.RU в муниципальной власти, все дело в довыборах в гордуму, намеченных на весну 2022-го, по двум одномандатным округам — Верх-Исетскому №2 (освободился после перехода Сергея Мелехина в заксобрание) и Ленинскому №10 (освобождается в связи с уходом Смирнягина на пост префекта). «„Единая Россия“ торопится. В партии вспомнили, что в двух освободившихся округах надо проводить праймериз», — объяснил инсайдер.

10 декабря Николай Смирнягин начал передавать дела в УК «Академический» (связана с ГК «Ренова» Виктора Вексельберга), где он гендиректор. Преемником Смирнягина в бизнес-структуре будет его зам Вадим Юн.