Мэр Екатеринбурга забирает у «Таганского ряда» место в гордуме

Впереди — торг с людьми Вексельберга

20 декабря 2021 в 21:21 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов хочет видеть в гордуме депутатов, зависящих от него, а не бизнеса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По итогам довыборов в думу Екатеринбурга по округу №2 (Верх-Исетский район) присутствие ЗАО «Таганский ряд» в муниципальной власти сократится. Усиливая контроль над представительным органом, команда мэра Алексея Орлова выбрала для «Единой России» кандидата, не связанного с Анатолием Никифоровым — лидером этой финансово-промышленной группы, одним из спонсоров партии. То же самое чиновники попробуют провернуть и с другим олигархом. Но будет тяжелее, признаются участники событий. Точная дата довыборов еще не определена. Говорят, они пройдут в марте (скорее всего) или в апреле—мае, а то и позже. Необходимость в довыборах возникла после того, как Никифоров решил не переизбираться в заксобрание и, чтобы сохранить влияние, отправил туда вместо себя своего товарища, депутата гордумы Сергея Мелехина. Место «Таганского ряда» в гордуме освободилось после ухода Сергея Мелехина. И Никифоров не планировал отдавать его просто так Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Были разные предположения, с чем связан уход Никифорова. Некоторые собеседники уверяли, что это наказание от губернатора Евгения Куйвашева за интригу на довыборах в гордуму осенью 2020 года по Верх-Исетскому округу №4. Никифоров продвигал своего помощника Игоря Рубцова — даже после того, как стало известно, что Куйвашев поддержал выдвижение от ЕР другого человека, экс-справедливоросса Антона Швалева (он в итоге и победил). В разгар той кампании Никифоров, поняв ошибку, пришел к губернатору, чтобы объясниться. По версии «Таганского ряда», группу ввели в заблуждение. Якобы окружение тогдашнего мэра Александра Высокинского, боровшегося за голоса во враждовавшей с ним думе и не заинтересованного в избрании Швалева, убедило Никифорова, что с губернатором согласован именно Рубцов. А о настоящем решении Куйвашева Никифоров не знал. Потому и получился скандал. Анатолий Никифоров был в областной власти с 2008 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «И Куйвашев тогда, в октябре 2020-го, сказал Никифорову: „А чего ты мне не сообщил, что у тебя есть кандидат? Я бы рассмотрел“. В общем, недопонимание устранили», — описывает источник, близкий к ФПГ. Косвенным подтверждением является то, что после этого разговора Рубцов стал советником Куйвашева. А в апреле—мае уже назначенный мэром Орлов якобы думал сделать Рубцова главой Верх-Исетского или Железнодорожного районов. «Так что уход Никифорова из заксобрания никак с прошлыми довыборами не связан. Он просто пришел к губернатору весной и сказал, что больше не хочет быть депутатом. И вместо себя видит в округе Мелехина. Губернатор спросил: „А кто тогда вместо Мелехина [в гордуме будет]?“», — пересказал тот же инсайдер. По слухам, ответ на этот вопрос «Таганский ряд» искал с лета. Якобы рассматривали нескольких человек, к концу ноября определенности не было. А в начале декабря в политтусовке появилась информация, что городские власти действуют расторопнее. «[Вице-мэр по политике и СМИ Сергей] Плахотин нашел Орлову директора какой-то школы. Главе нужны именно такие депутаты — которые не связаны с бизнесом, которых можно контролировать. С губернатором кандидата уже согласовали», — утверждает источник, близкий к горадминистрации. Для мэра кандидата в думу нашел его зам по политике Сергей Плахотин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фамилия директора пока держится в тайне. Сам Плахотин воздержался от комментариев по теме. В кулуарах вспоминают, что такую же самостоятельность Орлов проявил в августе, когда выбирали нового депутата гордумы от Орджоникидзевского района. Вместо умершей Галины Арбузовой. Поскольку в 2018-м она избиралась по спискам «Единой России», судьбу ее мандата решали кулуарно. Три года назад вторым номером в тергруппе ЕР вслед за Арбузовой был экс-депутат, бывший силовик Николай Антонов. По идее, мандат автоматически должен был достаться ему. К тому же Антонова, по последним слухам, поддерживал спикер думы Игорь Володин. Но Орлов решил иначе. По слухам, Антонова убедили написать отказ от возвращения в гордуму. И место Арбузовой досталось директору детской школы искусств №5 Надежде Воробьевой — креатуре мэра. Поговаривают, Володин был раздражен (хотя сам он все это отрицает). С Никифоровым иначе. Одни говорят, что Орлов уже обсудил с ним свой план, и Никифоров готов его поддержать (прежде всего финансово). По другой версии, с Никифоровым руководство города еще не связывалось. «Как бы то ни было, воевать он не будет. Один мандат [в гордуме] уже ничего существенно не изменит, а отношения [с властью] испортятся» — объяснил знакомый бизнесмена. Впереди у команды Орлова переговоры с Виктором Маслаковым — как считается, более тяжелые Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сейчас, после перехода Мелехина в заксо, фракция «Таганского ряда» в гордуме Екатеринбурга состоит из одного человека. Это вице-спикер думы, один из фронтменов ЗАО Виктор Тестов. Схожая интрига намечается в еще одном одномандатном округе — №10 (Ленинский район): депутат Николай Смирнягин, лидер фракции ГК «Ренова» (принадлежит миллиардеру Виктору Вексельбергу), 28 декабря сложит полномочия в думе, после чего станет главой Академического района. И весной 2022-го так же придется проводить довыборы. Договариваться о кандидате от «Единой России» мэрии предстоит с Виктором Маслаковым — одним из богатейших областных депутатов, вице-спикером заксобрания, экс-гендиректором «РСГ-Академическое» («дочка» «Реновы», застраивает одноименный район). «Очевидно, просто так Орлов своего человека — какого-нибудь бюджетника — на место Смирнягина не заведет. С более могущественной „Реновой“ уже придется торговаться», — признает источник в городской власти. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

По итогам довыборов в думу Екатеринбурга по округу №2 (Верх-Исетский район) присутствие ЗАО «Таганский ряд» в муниципальной власти сократится. Усиливая контроль над представительным органом, команда мэра Алексея Орлова выбрала для «Единой России» кандидата, не связанного с Анатолием Никифоровым — лидером этой финансово-промышленной группы, одним из спонсоров партии. То же самое чиновники попробуют провернуть и с другим олигархом. Но будет тяжелее, признаются участники событий. Точная дата довыборов еще не определена. Говорят, они пройдут в марте (скорее всего) или в апреле—мае, а то и позже. Необходимость в довыборах возникла после того, как Никифоров решил не переизбираться в заксобрание и, чтобы сохранить влияние, отправил туда вместо себя своего товарища, депутата гордумы Сергея Мелехина. Были разные предположения, с чем связан уход Никифорова. Некоторые собеседники уверяли, что это наказание от губернатора Евгения Куйвашева за интригу на довыборах в гордуму осенью 2020 года по Верх-Исетскому округу №4. Никифоров продвигал своего помощника Игоря Рубцова — даже после того, как стало известно, что Куйвашев поддержал выдвижение от ЕР другого человека, экс-справедливоросса Антона Швалева (он в итоге и победил). В разгар той кампании Никифоров, поняв ошибку, пришел к губернатору, чтобы объясниться. По версии «Таганского ряда», группу ввели в заблуждение. Якобы окружение тогдашнего мэра Александра Высокинского, боровшегося за голоса во враждовавшей с ним думе и не заинтересованного в избрании Швалева, убедило Никифорова, что с губернатором согласован именно Рубцов. А о настоящем решении Куйвашева Никифоров не знал. Потому и получился скандал. «И Куйвашев тогда, в октябре 2020-го, сказал Никифорову: „А чего ты мне не сообщил, что у тебя есть кандидат? Я бы рассмотрел“. В общем, недопонимание устранили», — описывает источник, близкий к ФПГ. Косвенным подтверждением является то, что после этого разговора Рубцов стал советником Куйвашева. А в апреле—мае уже назначенный мэром Орлов якобы думал сделать Рубцова главой Верх-Исетского или Железнодорожного районов. «Так что уход Никифорова из заксобрания никак с прошлыми довыборами не связан. Он просто пришел к губернатору весной и сказал, что больше не хочет быть депутатом. И вместо себя видит в округе Мелехина. Губернатор спросил: „А кто тогда вместо Мелехина [в гордуме будет]?“», — пересказал тот же инсайдер. По слухам, ответ на этот вопрос «Таганский ряд» искал с лета. Якобы рассматривали нескольких человек, к концу ноября определенности не было. А в начале декабря в политтусовке появилась информация, что городские власти действуют расторопнее. «[Вице-мэр по политике и СМИ Сергей] Плахотин нашел Орлову директора какой-то школы. Главе нужны именно такие депутаты — которые не связаны с бизнесом, которых можно контролировать. С губернатором кандидата уже согласовали», — утверждает источник, близкий к горадминистрации. Фамилия директора пока держится в тайне. Сам Плахотин воздержался от комментариев по теме. В кулуарах вспоминают, что такую же самостоятельность Орлов проявил в августе, когда выбирали нового депутата гордумы от Орджоникидзевского района. Вместо умершей Галины Арбузовой. Поскольку в 2018-м она избиралась по спискам «Единой России», судьбу ее мандата решали кулуарно. Три года назад вторым номером в тергруппе ЕР вслед за Арбузовой был экс-депутат, бывший силовик Николай Антонов. По идее, мандат автоматически должен был достаться ему. К тому же Антонова, по последним слухам, поддерживал спикер думы Игорь Володин. Но Орлов решил иначе. По слухам, Антонова убедили написать отказ от возвращения в гордуму. И место Арбузовой досталось директору детской школы искусств №5 Надежде Воробьевой — креатуре мэра. Поговаривают, Володин был раздражен (хотя сам он все это отрицает). С Никифоровым иначе. Одни говорят, что Орлов уже обсудил с ним свой план, и Никифоров готов его поддержать (прежде всего финансово). По другой версии, с Никифоровым руководство города еще не связывалось. «Как бы то ни было, воевать он не будет. Один мандат [в гордуме] уже ничего существенно не изменит, а отношения [с властью] испортятся» — объяснил знакомый бизнесмена. Сейчас, после перехода Мелехина в заксо, фракция «Таганского ряда» в гордуме Екатеринбурга состоит из одного человека. Это вице-спикер думы, один из фронтменов ЗАО Виктор Тестов. Схожая интрига намечается в еще одном одномандатном округе — №10 (Ленинский район): депутат Николай Смирнягин, лидер фракции ГК «Ренова» (принадлежит миллиардеру Виктору Вексельбергу), 28 декабря сложит полномочия в думе, после чего станет главой Академического района. И весной 2022-го так же придется проводить довыборы. Договариваться о кандидате от «Единой России» мэрии предстоит с Виктором Маслаковым — одним из богатейших областных депутатов, вице-спикером заксобрания, экс-гендиректором «РСГ-Академическое» («дочка» «Реновы», застраивает одноименный район). «Очевидно, просто так Орлов своего человека — какого-нибудь бюджетника — на место Смирнягина не заведет. С более могущественной „Реновой“ уже придется торговаться», — признает источник в городской власти.