20 декабря 2021
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17 декабря 2021

Уральский прокурор указал губернатору Моору на недоработки

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Моор (слева) и Владимир Дроздецкий (справа) провели рабочую встречу Фото:

Уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий провел встречу с главой Тюменской области Александром Моором, на которой озвучил недоработки властей в сфере транспортной инфраструктуры. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе силового ведомства.

«Владимир Дроздецкий провел рабочую встречу с губернатором Тюменской области Александром Моором. Прокурор обратил внимание на ситуацию с неприятием мер к оборудованию специализированных стоянок для маломерных судов в случаях совершения административных правонарушений судовладельцами», — рассказали URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Также Дроздецкий озвучил проблему транспортной доступности отдаленных территорий Тюменской области. В частности, обеспечение перевозок жителей Заболотья. Силовик предложил не снижать количество авиарейсов в следующем году. URA.RU направило запрос в оперативный штаб региона.

Ранее URA.RU писало, что уральский транспортный прокурор проведет серию рабочих встреч в Тюмени. В числе прочего, он пообщается с жителями и примет их жалобы.

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Уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий провел встречу с главой Тюменской области Александром Моором, на которой озвучил недоработки властей в сфере транспортной инфраструктуры. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе силового ведомства. «Владимир Дроздецкий провел рабочую встречу с губернатором Тюменской области Александром Моором. Прокурор обратил внимание на ситуацию с неприятием мер к оборудованию специализированных стоянок для маломерных судов в случаях совершения административных правонарушений судовладельцами», — рассказали URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Также Дроздецкий озвучил проблему транспортной доступности отдаленных территорий Тюменской области. В частности, обеспечение перевозок жителей Заболотья. Силовик предложил не снижать количество авиарейсов в следующем году. URA.RU направило запрос в оперативный штаб региона. Ранее URA.RU писало, что уральский транспортный прокурор проведет серию рабочих встреч в Тюмени. В числе прочего, он пообщается с жителями и примет их жалобы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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