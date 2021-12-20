Пермские депутаты не хотят платить за уборку снега

За три месяца подрядчиков оштрафовали на 3 млн рублей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Влиятельный депутат Пермской гордумы Владимир Плотников предложил не платить подрядчикам за некачественную или несвоевременную уборку снега. Об этом он заявил на заседании думы 21 декабря, трансляция которого была на сайте парламента.

«Надо более строго оценивать качество по уборке. Не платить подрядчикам, если работа сделана плохо», — заявил Плотников.

Администрация Перми оштрафовала подрядчиков за некачественную и несвоевременную уборку улиц от снега. Как сообщил на этом же заседании гордумы и. о. вице-мэра Дмитрий Галиханов, за три месяца сумма составила около 3 млн рублей: 1,2 млн в октябре—ноябре и 1,8-1,9 млн — в декабре.

С тем, что надо ужесточить штрафы, согласен коллега Плотникова депутат Владимир Молоковских. Он рассказал, что в один день в Перми травмировалось 57 человек (в какой именно день и откуда у него такая информация, он не уточнил). «Если все они предъявят финансовые требования к администрации или управляющим компаниям, сумма [компенсационных] выплат значительно превысит размеры штрафов для подрядчиков», — заявил депутат.

Галиханов в ответ заверил, что вопрос по пересмотру штрафов сейчас «прорабатывается». И как только появится решение, администрация доведет информацию до депутатов.

Глава Перми Алексей Демкин предложил главам районов штрафовать подрядчиков в начале декабря. После обильных снегопадов 9—10 декабря в этой же соцсети он вынес предупреждения и главам районов.