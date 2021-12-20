Из-за снега произошла задержка рейсов (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 21 декабря из-за обильного снегопада аэропорт имени Курчатова прекратил принимать рейсы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе авиапредприятия, наземные службы чистят взлетно-посадочную полосу.

«Аэропорт Челябинска из-за снегопада приостановил работу. Службы чистят от снега взлетно-посадочную полосу. Пока аэропорт закрыт до 13:30», — заявили в пресс-службе.

Рейсы, которые должны были приземлится в Челябинске, отправляем в соседний Екатеринбург на запасной аэродром. Задержан вылет двух рейсов — в Москву и Красноярск. В ночь на 19 декабря аэропорт Челябинска уже закрывали из-за снегопадов. Задержка рейсов превысила 12 часов.

Обновлено в 13:15

В пресс-службе авиапредприятия сообщили, что из-за неблагоприятных метеоусловий аэропорт будет закрыт до 16:10 для расчистки взлетно-посадочной полосы от снега и наледи. В аэропорту просят пассажиров уточнять время вылета и прилета на онлайн-табло на сайте аэропорта.

Челябинск заметает снегом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU