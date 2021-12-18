18 декабря 2021
17 декабря 2021
16 декабря 2021

Аэропорт в Челябинске закрыли из-за непогоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт
Аэропорт закрыт из-за работ по уборке снега Фото:

Из-за обильного снегопада аэропорт имени Курчатова в Челябинске временно закрыли для самолетов. Рейсы не могут вылететь и приземлиться.

«Аэропорт закрыт до 11:00 по местному времени из-за работ по уборке снега. После окончания работ аэропорт заработает в штатном режиме», — сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта.

Из-за непогоды два рейса, летевших в Челябинск, были вынуждены сесть на запасном аэродроме в Екатеринбурге. В челябинском Гидрометцентре сообщили, что в городе ожидаются сильные метели.

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Из-за обильного снегопада аэропорт имени Курчатова в Челябинске временно закрыли для самолетов. Рейсы не могут вылететь и приземлиться. «Аэропорт закрыт до 11:00 по местному времени из-за работ по уборке снега. После окончания работ аэропорт заработает в штатном режиме», — сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта. Из-за непогоды два рейса, летевших в Челябинск, были вынуждены сесть на запасном аэродроме в Екатеринбурге. В челябинском Гидрометцентре сообщили, что в городе ожидаются сильные метели.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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