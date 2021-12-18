Аэропорт в Челябинске закрыли из-за непогоды

Аэропорт закрыт из-за работ по уборке снега Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из-за обильного снегопада аэропорт имени Курчатова в Челябинске временно закрыли для самолетов. Рейсы не могут вылететь и приземлиться.

«Аэропорт закрыт до 11:00 по местному времени из-за работ по уборке снега. После окончания работ аэропорт заработает в штатном режиме», — сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта.

Из-за непогоды два рейса, летевших в Челябинск, были вынуждены сесть на запасном аэродроме в Екатеринбурге. В челябинском Гидрометцентре сообщили, что в городе ожидаются сильные метели.