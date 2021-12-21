ЕР освободит россиян от штрафов за техосмотр

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Автомобилистов без диагностической карты планируют не штрафовать Фото:

Законопроект «Единой России» об отмене обязательного техосмотра 21 декабря рассмотрят в Госдуме во втором чтении. Об этом сообщили в «Единой России».

«Ко второму чтению, которое состоится 21 декабря, партия с экспертным сообществом и автомобилистами подготовила две поправки. Первая исключает проведение так называемых техосмотров на обочине — когда у водителя уже есть диагностическая карта, но сотрудники ГИБДД подвергают его проведению техосмотра», — указано в telegram-канале «Единая Россия. Официально».

Также предлагается не штрафовать водителей за отсутствие диагностической карты. В третьем чтении проект закона могут рассмотреть 22 декабря. В Совфеде планируют рассмотреть законопроект 27 декабря. Техосмотр останется обязательным для водителей такси, автобусов и грузовиков, которые занимаются коммерческими перевозками. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, законопроект доработали в интересах автовладельцев.

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Законопроект «Единой России» об отмене обязательного техосмотра 21 декабря рассмотрят в Госдуме во втором чтении. Об этом сообщили в «Единой России». «Ко второму чтению, которое состоится 21 декабря, партия с экспертным сообществом и автомобилистами подготовила две поправки. Первая исключает проведение так называемых техосмотров на обочине — когда у водителя уже есть диагностическая карта, но сотрудники ГИБДД подвергают его проведению техосмотра», — указано в telegram-канале «Единая Россия. Официально». Также предлагается не штрафовать водителей за отсутствие диагностической карты. В третьем чтении проект закона могут рассмотреть 22 декабря. В Совфеде планируют рассмотреть законопроект 27 декабря. Техосмотр останется обязательным для водителей такси, автобусов и грузовиков, которые занимаются коммерческими перевозками. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, законопроект доработали в интересах автовладельцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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