Володин уточнил, кому не грозит штраф за отсутствие техосмотра

Автовладельцы, которые используют транспорт в личных целях и не имеют диагностической карты, не будут оштрафованы. Об этом рассказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
«Дума приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра. Законопроект был доработан в интересах автовладельцев. Чтобы не возникало разночтений. Штрафовать тех, кто использует транспорт в личных целях и не имеет диагностической карты — не должны», — написал Володин в своем telegram-канале.
Спикер Госдумы отметил, что техосмотр остается обязательным для водителей такси, автобусов и грузовиков, которые выполняют коммерческие перевозки. Законопроект может начать работать уже в 2022 году.
Ранее Володин заявил, что Госдума намерена принять законопроект об отмене техосмотра в окончательном, третьем чтении, 22 декабря (второе чтение документа — 21 декабря, — прим. ред.). Президент России Владимир Путин ранее подписал закон об отмене обязательного техосмотра для получения ОСАГО, пишет «Федеральное агентство новостей».
Автовладельцы, которые используют транспорт в личных целях и не имеют диагностической карты, не будут оштрафованы. Об этом рассказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Дума приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра. Законопроект был доработан в интересах автовладельцев. Чтобы не возникало разночтений. Штрафовать тех, кто использует транспорт в личных целях и не имеет диагностической карты — не должны», — написал Володин в своем telegram-канале. Спикер Госдумы отметил, что техосмотр остается обязательным для водителей такси, автобусов и грузовиков, которые выполняют коммерческие перевозки. Законопроект может начать работать уже в 2022 году. Ранее Володин заявил, что Госдума намерена принять законопроект об отмене техосмотра в окончательном, третьем чтении, 22 декабря (второе чтение документа — 21 декабря, — прим. ред.). Президент России Владимир Путин ранее подписал закон об отмене обязательного техосмотра для получения ОСАГО, пишет «Федеральное агентство новостей».