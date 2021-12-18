18 декабря 2021

Володин уточнил, кому не грозит штраф за отсутствие техосмотра

© Служба новостей «URA.RU»
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Организационное собрание фракции политической партии
Техосмотр останется обязательным для коммерческих перевозок, отметил Вячеслав Володин Фото:

Автовладельцы, которые используют транспорт в личных целях и не имеют диагностической карты, не будут оштрафованы. Об этом рассказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Дума приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра. Законопроект был доработан в интересах автовладельцев. Чтобы не возникало разночтений. Штрафовать тех, кто использует транспорт в личных целях и не имеет диагностической карты — не должны», — написал Володин в своем telegram-канале.

Спикер Госдумы отметил, что техосмотр остается обязательным для водителей такси, автобусов и грузовиков, которые выполняют коммерческие перевозки. Законопроект может начать работать уже в 2022 году.

Ранее Володин заявил, что Госдума намерена принять законопроект об отмене техосмотра в окончательном, третьем чтении, 22 декабря (второе чтение документа — 21 декабря, — прим. ред.). Президент России Владимир Путин ранее подписал закон об отмене обязательного техосмотра для получения ОСАГО, пишет «Федеральное агентство новостей».

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Автовладельцы, которые используют транспорт в личных целях и не имеют диагностической карты, не будут оштрафованы. Об этом рассказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Дума приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра. Законопроект был доработан в интересах автовладельцев. Чтобы не возникало разночтений. Штрафовать тех, кто использует транспорт в личных целях и не имеет диагностической карты — не должны», — написал Володин в своем telegram-канале. Спикер Госдумы отметил, что техосмотр остается обязательным для водителей такси, автобусов и грузовиков, которые выполняют коммерческие перевозки. Законопроект может начать работать уже в 2022 году. Ранее Володин заявил, что Госдума намерена принять законопроект об отмене техосмотра в окончательном, третьем чтении, 22 декабря (второе чтение документа — 21 декабря, — прим. ред.). Президент России Владимир Путин ранее подписал закон об отмене обязательного техосмотра для получения ОСАГО, пишет «Федеральное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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