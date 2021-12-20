Пермских пенсионеров предупредили о новой фирме-мошеннике

Сотрудники фирмы под видом газовиков втираются в доверие пенсионеров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Березников (Пермский край) рассказала о фирме мошенников, которая завелась в городе. Сотрудники фирмы ООО «Едина газовая служба», как рассказала женщина в соцсетях, прочистили вентиляцию в квартире ее матери-пенсионерки за 4,5 тысячи рублей, сломав вентиляционные решетки.

«По квартирам, особенно к пенсионерам, заходит ООО „Единая газовая служба“, которая заранее, а может и в этот день, наклеивают на подъезде объявление», — пишет пользователь в посте в группе «ЧП Березники» во «ВКонтакте». Автор поста сообщила, что уже подала заявлению в полицию.

Как рассказала жительница Березников, к ее матери пришли сотрудники фирмы под предлогом посмотреть газовое оборудование. Войдя в доверие, предложили прочистить вентиляционное оборудование за 9 тыс. рублей, но сделали «скидку» как пенсионерке и оказали услугу за 4,5 тысячи рублей. По словам женщины, мошенники оторвали вентиляционные решетки и новые приклеили на скотч.

Получить оперативного комментария от представителя организации не удалось, контактов фирмы в открытом доступе нет. Получить оперативных комментариев от МВД по Пермскому краю также не удалось, туда направлен запрос.

URA.RU также рассказывало о работе секте мошенников электриков Перми и Екатеринбурге, которые много лет обманывали пенсионеров по всей стране. Незаконную деятельность пресекли силовики, взяв офис мошеннической организации штурмом.

Вентиляционные решетки заклеили скотчем «ЧП Березники» во «ВКонтакте»

Договор на прочистку вентиляции на сумму 4,5 тыс. рублей «ЧП Березники» во «ВКонтакте»