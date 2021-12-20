Жителей Тюменской области ждет рост цен на газ

Повышение стоимости газа ожидается с 1 июля 2022 года Фото: Александр Елизаров © URA.RU

С июля 2022 года цены на бытовой газ для жителей Тюменской области вырастут на 3,3%. Соответствующее постановление подписал директор департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области Евгений Карташков.

«Установить льготные цены на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, кроме газа для заправки автотранспортных средств. Льготные цены действуют с 01.01.2022 по 31.12.2022», — такие данные приводятся в распоряжении департамента тарифной и ценовой политики региона, опубликованном на сайте ведомства.

Согласно документу, в первой половине 2022 года цены останутся на том уровне, на котором находятся и сейчас. Повышение ожидается с 1 июля. Для жителей Тюмени, Ялуторовска и Исетского муниципального образования баллон будет стоить 54,06 рубля (с доставкой до потребителя или места хранения) или 40,54 рубля (без доставки) за килограмм. Для всех остальных муниципалитетов — 51,01 и 38,24 рубля соответственно.

Учитывая цены, действующие в настоящее время, увеличение стоимости составит 3,3%. Такой рост находится в пределах индексов, установленных постановлением губернатора Тюменской области.

Ранее URA.RU писало, что жители Тюмени обеспокоены прогнозируемым ростом тарифов ЖКХ на 15%. Вопрос о причинах такого решения они задают главе региона Александру Моору в преддверии его прямого эфира.