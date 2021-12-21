В Кремле надеются на диалог с новым канцлером Германии

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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков высказался о взаимоотношениях РФ и ФРГ Фото:

В России надеются на диалог с новым канцлером Германии Олафом Шольцем. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопросы, есть ли у Кремля беспокойство, что взаимоотношения с Германией могут ухудшиться на фоне высылки дипломатов и планирует ли президент РФ Владимир Путин поговорить об этом с Шольцем.

«Мы надеемся, что эти контакты осуществятся. Мы рассчитываем и надеемся на преемственность в курсе Германии по отношению к России и на преемственность в двусторонних отношениях, которыми мы дорожим», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

Ранее Россия решила выслать двух дипломатов Германии. В МИД РФ назвали такие действия ответом на недружественные шаги ФРГ. Берлин 15 декабря объявил персонами нон-грата двух дипломатов РФ.

Нового канцлера Германии назначили в начале декабря. Олаф Шольц сменил на посту Ангелу Меркель, которая занимала должность с 2005 года. Шольц работал министром внутренних дел в земельном правительстве Гамбурга, также был федеральным министром труда и соцдел в кабмине Меркель. В 2018 году стал вице-канцлером и министром финансов Германии.

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В России надеются на диалог с новым канцлером Германии Олафом Шольцем. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопросы, есть ли у Кремля беспокойство, что взаимоотношения с Германией могут ухудшиться на фоне высылки дипломатов и планирует ли президент РФ Владимир Путин поговорить об этом с Шольцем. «Мы надеемся, что эти контакты осуществятся. Мы рассчитываем и надеемся на преемственность в курсе Германии по отношению к России и на преемственность в двусторонних отношениях, которыми мы дорожим», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Ранее Россия решила выслать двух дипломатов Германии. В МИД РФ назвали такие действия ответом на недружественные шаги ФРГ. Берлин 15 декабря объявил персонами нон-грата двух дипломатов РФ. Нового канцлера Германии назначили в начале декабря. Олаф Шольц сменил на посту Ангелу Меркель, которая занимала должность с 2005 года. Шольц работал министром внутренних дел в земельном правительстве Гамбурга, также был федеральным министром труда и соцдел в кабмине Меркель. В 2018 году стал вице-канцлером и министром финансов Германии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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