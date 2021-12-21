В Кремле надеются на диалог с новым канцлером Германии

Дмитрий Песков высказался о взаимоотношениях РФ и ФРГ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России надеются на диалог с новым канцлером Германии Олафом Шольцем. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопросы, есть ли у Кремля беспокойство, что взаимоотношения с Германией могут ухудшиться на фоне высылки дипломатов и планирует ли президент РФ Владимир Путин поговорить об этом с Шольцем.

«Мы надеемся, что эти контакты осуществятся. Мы рассчитываем и надеемся на преемственность в курсе Германии по отношению к России и на преемственность в двусторонних отношениях, которыми мы дорожим», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

Ранее Россия решила выслать двух дипломатов Германии. В МИД РФ назвали такие действия ответом на недружественные шаги ФРГ. Берлин 15 декабря объявил персонами нон-грата двух дипломатов РФ.

Нового канцлера Германии назначили в начале декабря. Олаф Шольц сменил на посту Ангелу Меркель, которая занимала должность с 2005 года. Шольц работал министром внутренних дел в земельном правительстве Гамбурга, также был федеральным министром труда и соцдел в кабмине Меркель. В 2018 году стал вице-канцлером и министром финансов Германии.