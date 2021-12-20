Россия вышлет немецких дипломатов

Двое немецких дипломатов покинут Россию Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Россия вышлет двух дипломатов Германии. Эта мера является ответом на действия ФРГ, сообщили в МИД.

«Послу ФРГ было сообщено об объявлении „persona non grata“ двух дипломатических сотрудников посольства Германии в порядке симметричного ответа на недружественное решение правительства ФРГ», — сообщается на сайте МИД. Также МИД отметил, что Россия продолжит симметрично реагировать на недружественные шаги.

Правительство Германии 15 декабря приняло решение об объявлении персонами нон-грата двух российских дипломатов. Они было предписано покинуть Германию из-за дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. До этого Берлинский суд признал виновным в убийстве россиянина Вадима Соколова. Власти Германии считают преступление государственным заказом.