Россия вышлет немецких дипломатов

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Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии, флаг россии
Двое немецких дипломатов покинут Россию Фото:

Россия вышлет двух дипломатов Германии. Эта мера является ответом на действия ФРГ, сообщили в МИД.

«Послу ФРГ было сообщено об объявлении „persona non grata“ двух дипломатических сотрудников посольства Германии в порядке симметричного ответа на недружественное решение правительства ФРГ», — сообщается на сайте МИД. Также МИД отметил, что Россия продолжит симметрично реагировать на недружественные шаги.

Правительство Германии 15 декабря приняло решение об объявлении персонами нон-грата двух российских дипломатов. Они было предписано покинуть Германию из-за дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. До этого Берлинский суд признал виновным в убийстве россиянина Вадима Соколова. Власти Германии считают преступление государственным заказом.

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Россия вышлет двух дипломатов Германии. Эта мера является ответом на действия ФРГ, сообщили в МИД. «Послу ФРГ было сообщено об объявлении „persona non grata“ двух дипломатических сотрудников посольства Германии в порядке симметричного ответа на недружественное решение правительства ФРГ», — сообщается на сайте МИД. Также МИД отметил, что Россия продолжит симметрично реагировать на недружественные шаги. Правительство Германии 15 декабря приняло решение об объявлении персонами нон-грата двух российских дипломатов. Они было предписано покинуть Германию из-за дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. До этого Берлинский суд признал виновным в убийстве россиянина Вадима Соколова. Власти Германии считают преступление государственным заказом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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