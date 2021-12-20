Три автомобиля и автобус попали в ДТП на проспекте Мостостроителей в Кургане Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Авария с участием трех автомобилей и автобуса произошла в районе перекрестка улицы Витебского и проспекта Мостостроителей в Заозерном районе Кургана. По сообщению очевидцев, в результате движение автомобилей было временно перекрыто.

«Крупная авария на мосту, перекресток Витебского-Мостостроителей. Проезда нет», — сообщают очевидцы в паблике «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте».

Согласно опубликованным в соцсетях фотографиях и видеозаписи, участниками ДТП стали автомобили Daewoo Nexia, Lada XRAY, УАЗ, а также маршрутный автобус. «По предварительной информации, автомобиль Daewoo Nexia двигался по стороны Чеховского моста в сторону Заозерного. Останавливаясь в потоке транспортных средств, его водитель почувствовал удар в заднюю часть автомобиля», — сообщили URA.RU в городском отделе ГИБДД.

Автомобиль Lada XRAY после столкновения с Daewoo отбросило на автомобиль УАЗ, который ехал во встречном направлении, а после этого — на металлическое ограждение дороги. Автобус пытался объехать ДТП, но зацепился за автомобиль Daewoo. В ГИБДД также пояснили, что движение было временно затруднено, так как автомобили перекрыли практически всю проезжую часть. Пострадавших в результате ДТП нет.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», сейчас из-за аварии затруднено движение автомобилей в сторону Заозерного. Ранее URA.RU сообщало, что в ГИБДД предупредили курганских водителей об ухудшении погодных условий: в ближайшие дни на территории города ожидаются обильные осадки в виде снега.

Автомобили после ДТП перекрыли всю дорогу Фото: «Инцидент | Курган», «ВКонтакте»

Lada XRAY после столкновения отбросило на металлическое ограждение Фото: «Инцидент | Курган», «ВКонтакте»

Движение в сторону Заозерного затруднено Скрин: yandex.ru/maps