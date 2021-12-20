Курганских водителей предупредили о резкой смене погоды

ГИБДД выступило с обращением к водителям и пешеходам Кургана из-за надвигающихся снегопадов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Обильные снегопады ожидаются на территории Кургана в ближайшие дни. В связи со сменой погоды городской отдел ГИБДД обратился к водителям и пешеходам с просьбой быть более внимательными и осторожными.

«Госавтоинспекция города Кургана предупреждает об изменении погодных условий. В ближайшие дни на территории города Кургана ожидается обильное выпадение осадков в виде снега. Недостаточная видимость из-за снегопада, тумана, выхлопных газов автомобилей увеличивает опасность при движении в особых погодных условиях», — говорится в обращении.

В ГИБДД призывают водителей максимально снижать скорость и увеличивать дистанцию, во время снегопада двигаться при включенной аварийной сигнализации. Кроме того, из-за снежного наката возможны заносы транспортных средств. «Водителям становится сложно ориентироваться в дорожной обстановке, замедляется скорость принятия решений, непредсказуемо увеличивается тормозной путь», — добавили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД советуют водителям тормозить только на прямых участках проезжей части, не использовать при заносе педаль тормоза, при поворотах поддерживать равномерную скорость. При переходе проезжей части пешеходам необходимо убедиться в полной остановке машин и обязательно иметь на одежде световозвращающие элементы.

Ранее стало известно, что в Курганской области из-за ухудшения погодных условий с 20 по 22 декабря может образоваться гололедица. 25 и 26 декабря в регионе похолодает до -30 градусов. После 27 декабря в Курган может вернуться тепло, температура будет на 3-4 градуса выше нормы.