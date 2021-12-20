20 декабря 2021

Путин наградил заместителя генпрокурора РФ, работавшего в Кургане

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание у губернатора Курганской области. г. Курган, ткачев игорь
Игоря Ткачева наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени Фото:

Заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Указ президента России Владимира Путина об этом опубликован на официальном портале правовой информации. Ткачев ранее был прокурором Курганской области.

«За заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу наградить <…> медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ I степени Ткачева Игоря Викторовича — заместителя генерального прокурора Российской Федерации», — говорится в документе.

Ткачев с 2015 по 2018 год возглавлял прокуратуру Курганской области, а затем его перевели на Дальний Восток, где он стал заместителем генпрокурора РФ. В апреле 2020 года Ткачев переехал в Екатеринбург и в статусе замгенпрокурора руководил работой надзорного органа в регионах УрФО. В начале 2021 года его назначили заместителем генерального прокурора России по вопросам деятельности Главного гражданско-судебного управления и главного условно-судебного управления.

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Заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Указ президента России Владимира Путина об этом опубликован на официальном портале правовой информации. Ткачев ранее был прокурором Курганской области. «За заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу наградить <…> медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ I степени Ткачева Игоря Викторовича — заместителя генерального прокурора Российской Федерации», — говорится в документе. Ткачев с 2015 по 2018 год возглавлял прокуратуру Курганской области, а затем его перевели на Дальний Восток, где он стал заместителем генпрокурора РФ. В апреле 2020 года Ткачев переехал в Екатеринбург и в статусе замгенпрокурора руководил работой надзорного органа в регионах УрФО. В начале 2021 года его назначили заместителем генерального прокурора России по вопросам деятельности Главного гражданско-судебного управления и главного условно-судебного управления.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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