Путин наградил заместителя генпрокурора РФ, работавшего в Кургане

Игоря Ткачева наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Указ президента России Владимира Путина об этом опубликован на официальном портале правовой информации. Ткачев ранее был прокурором Курганской области.

«За заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу наградить <…> медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ I степени Ткачева Игоря Викторовича — заместителя генерального прокурора Российской Федерации», — говорится в документе.

Ткачев с 2015 по 2018 год возглавлял прокуратуру Курганской области, а затем его перевели на Дальний Восток, где он стал заместителем генпрокурора РФ. В апреле 2020 года Ткачев переехал в Екатеринбург и в статусе замгенпрокурора руководил работой надзорного органа в регионах УрФО. В начале 2021 года его назначили заместителем генерального прокурора России по вопросам деятельности Главного гражданско-судебного управления и главного условно-судебного управления.