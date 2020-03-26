Представление замгенпрокурора Игоря Ткачева элитам УрФО отложено из-за коронавируса

Ткачев утвержден в должности в среду, 25 марта Фото: Софья Сандурская © URA.RU

Игоря Ткачева, который в соответствии с приказом Генпрокурора РФ Игоря Краснова курирует деятельность управления Генпрокуратуры в УрФО, ждут в Екатеринбурге 3—5 апреля, сообщил источник URA.RU. Но утверждение Ткачева в должности состоится только 13—15 апреля.

«Ткачев сейчас собирает вещи на Дальнем Востоке, в конце недели прилетит в Екатеринбург. Но из-за объявленного карантина (недели с 30 марта по 5 апреля) и необходимости вникнуть в происходящее его представление состоится в середине месяца», — утверждает источник агентства.

Представлять Игоря Ткачева будет замгенпрокурора Юрий Пономарев, который курировал УрФО в c 2011 по 2018 год; дату церемонии также согласуют с графиком полпреда Николая Цуканова, участие которого предусмотрено его статусом, отмечает инсайдер.

В управлении Генпрокуратуры по УрФО не подтвердили и не опровергли назначение Игоря Ткачева.

Ткачев с 2015 по 2018 год возглавлял прокуратуру Курганской области. Собеседники URA.RU в регионе называют его внимательным специалистом, который погружается в вопросы и грамотно выстраивает отношения с региональной властью и силовым блоком.

Игорь Ткачев родился в Ставропольском крае, с 2006 по 2009 год работал прокурором Республики Дагестан, позже шесть лет возглавлял прокуратуру Оренбургской области, с 2015 по 2018 год — прокуратуру Курганской области. В 2018 году утвержден заместителем генпрокурора РФ.

В Кургане он включался в протесты дольщиков, был обвинителем в деле о жестоком убийстве женщины и ее пятилетнего сына, разбирался с долгами областной и муниципальных властей региональному бизнесу.

Одним из самых громких дел Ткачева на посту замгенпрокурора РФ стало утверждение обвинительного заключения экс-начальнику колонии №3 УФСИН по Амурской области и его заместитель, которые организовали для статусных заключённых кафе и пасеку. В этой же колонии были сделаны снимки с застольем члена «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза.