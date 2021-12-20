Полиция добивается наказания пермячки, которая жаловалась Путину

Полиция добивается наказания пермской активистки, которая выступала против застройки стадиона (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Полиция добивается наказания пермской активистки Елены Германовой, которая жаловалась президенту РФ Владимиру Путину из-за возможной застройки стадиона в Перми. Об этом Германова рассказала URA.RU. По ее словам, в полиции хотят обжаловать постановление Пермского краевого суда, который отменил штраф пермячке за видеообращение, адресованное главе государства.

Жалобу (имеется в распоряжении URA.RU) в Седьмой кассационный суд Челябинска направил заместитель начальника отдела полиции №4 города Перми Ильнур Манапов. «Прошу: решение судьи Пермского краевого суда Тотьмяниной Е.И. от 20.08.2021 года отменить. Постановление судьи Мотовилихинского районного суда Перми от 22.07.2021 года оставить в силе», — говорится в жалобе. В картотеке суда указано, что жалоба сейчас изучается судом и пока не принята к производству.

URA.RU рассказывало, что инициативная группа жителей Перми, координатором которой выступила Германова, встала на защиту стадиона в Мотовилихинском районе от жилой застройки. Пермяки собрали тысячи подписей, а также записали видеообращение к президенту, пытаясь привлечь внимание властей к проблеме.

После этого Германова была задержана, а Мотовилихинский суд признал ее виновной в организации публичного мероприятия без подачи уведомления и оштрафовал на 20 тысяч рублей. Данное решение отменил Пермский краевой суд. Свое отношение к задержанию пермячки также прокомментировали в Кремле. Там заявили, что стадион не используется горожанами, как спортивный объект, а его собственники «недобросовестно эксплуатировали тему».