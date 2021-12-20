Мэры Челябинска и Магнитогорска получат новые посты от Текслера

Сергей Бердников и Наталья Котова возглавят в своих городах координационные советы ЕР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэры Челябинска и Магнитогорска, Наталья Котова и Сергей Бердников, возглавят в своих городах межмуниципальные координационные советы (МКС) «Единой России». 21 декабря структура регионального отделения ЕР пересмотрена по поручению председателя областного политсовета партии, губернатора Алексея Текслера. Как сообщил URA.RU советник главы региона Владимир Мякуш, в области будет семь МКС вместо восьми.

«Это решение утверждено на заседания президиума областного политсовета 21 декабря. Новые МКС создаются по поручению губернатора. По его же предложению отдельный МКС создается для Магнитогорска», — пояснил URA.RU Мякуш.

Кроме «Челябинского» и «Магнитогорского» создаются еще пять МКС. В «Восточный», который возглавит руководитель приемной ЕР Марина Поддубная, войдут муниципалитеты на востоке региона. В «Южный», им будет руководит депутат ЗСО Александр Мотовилов, войдут территории юга области. МКС «Северный» для севера области возглавит депутат ЗСО Алексей Денисенко. Также будет действовать МКС «Пригородный», который объединит территории вокруг Челябинска, им будет руководить депутат ЗСО Анатолий Еремин. МКС «Горнозаводский», для городов и районов горнозаводской зоны региона, возглавит вице-губернатор Станислав Мошаров.

До этого в структуре партии челябинской ЕР было восемь МКС: «Северный», «Южный», «Восточный», «Челябинский», «Центральный», «Юго-западный», «Юго-восточный» и «Горнозаводский». «Челябинский» возглавлял спикер гордумы областного центра Андрей Шмидт. Для Магнитогорского отдельного МКС не было.

Пересмотреть структуру челябинской ЕР было решено еще год назад. Процесс отложили до выборов в Госдуму.