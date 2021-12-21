Непривитых свердловских студентов будут отстранять от занятий

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Старт регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в гимназии № 39. Екатеринбург, гимназия, обучение, ученики, учеба, ученик, школа, среднее образование, образование, ученица, школьная парта
Свердловские студенты не смогут посещать занятия в вузах без прививки от COVID-19 Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Студенты вузов Свердловской области будут отстранены от занятий, если проигнорируют требование региональных властей об обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков во время онлайн-брифинга.

«Тот, кто не вакцинирован, будет отстранен от занятий. Возможен усредненный вариант, связанный с ПЦР-тестированием студентов», — сказал Креков во время брифинга в соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что студенты являются социально активной группой населения, поэтому несут опасность для окружающих при отсутствии вакцины.

Решение об обязательной вакцинации студентов было принято 17 декабря. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Свердловской области Дмитрия Козловских, студенты должны вакцинироваться первым компонентом до 1 февраля. Обязательная вакцинация для этой категории введена еще в 16 регионах РФ.

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Студенты вузов Свердловской области будут отстранены от занятий, если проигнорируют требование региональных властей об обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков во время онлайн-брифинга. «Тот, кто не вакцинирован, будет отстранен от занятий. Возможен усредненный вариант, связанный с ПЦР-тестированием студентов», — сказал Креков во время брифинга в соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что студенты являются социально активной группой населения, поэтому несут опасность для окружающих при отсутствии вакцины. Решение об обязательной вакцинации студентов было принято 17 декабря. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Свердловской области Дмитрия Козловских, студенты должны вакцинироваться первым компонентом до 1 февраля. Обязательная вакцинация для этой категории введена еще в 16 регионах РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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