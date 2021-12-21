Соратница губернатора Куйвашева вернулась в Свердловскую власть

Эльмира Туканова возглавила новый «туристический» департамент Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Свердловский департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства возглавила Эльмира Туканова, бывший руководитель регионального Центра развития туризма. Об этом на встрече с областным бизнес-сообществом объявил заместитель губернатора Дмитрий Ионин, курирующий сферу туризма, передает корреспондент URA.RU.

«Сегодня был назначен директор [департамента], подписан указ губернатора. Директором стала Туканова Эльмира Наилевна», — заявил Дмитрий Ионин. Сама Туканова не ответила на звонок URA.RU.

О возвращении Тукановой в Свердловскую власть сообщалось в начале декабря. В феврале 2021-го чиновница покинула регион, где почти восемь лет возглавляла Центр развития туризма, и уехала работать в правительство Башкирии. Спустя полгода она ушла в отставку и вернулась в Екатеринбург. Туканова считается соратницей свердловского губернатора Евгения Куйвашева — они знакомы с начала 2000-х годов по совместной работе в Тюменской области.

13 декабря власти объявили о создании новой структуры — департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства. Ведомство будет работать по «туристическому» нацпроекту и развивать отрасль в Свердловской области. Существует мнение, что департамент был создан для трудоустройства Тукановой.