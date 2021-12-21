В Екатеринбурге хотят расширить кладбище за счет зоны отдыха

На екатеринбургском кладбище кончаются места для могил Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Екатеринбурге могут расширить кладбище «Западное» (улица Автомагистральная), на котором кончаются места для могил. Для этих целей предлагают использовать прилегающий лесной массив, который считается зоной отдыха. С предложением выступил на заседании постоянной комиссии екатеринбургской думы по городскому хозяйству руководитель департамента архитектуры Алексей Храмов.

«Территория находится в зоне производственных баз, предприятий коммунального обслуживания и связана с наличием дефицита территорий для захоронения. Это большой участок», — сказал Храмов на заседании, онлайн-трансляция которого велась на официальном сайте администрации города. Храмов подчеркнул, что это не противоречит утвержденному генплану Екатеринбурга.

Территория, на которую предлагается расширить кладбище, обозначена как зона отдыха. Но если решение примут, то она сменит статус. Кладбище с трех сторон окружено лесным массивом, а к юго-западу от него находится детская больница. Вопрос рассмотрят в гордуме.

В ноябре власти Ревды (Свердловская область) заявляли, что на местных кладбищах кончаются места из-за высокой смертности. Они высказывали мнение, что проблема обострится, если такая ситуация будет продолжаться еще несколько лет.