Госдума приняла законопроект ЕР о пожизненном сроке для педофилов

21 декабря 2021 в 21:15 Размер текста - 17 +

Введение пожизненного срока за педофилию поможет лучше защитить детей, заявила Анна Кузнецова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказания для педофилов. Зампред нижней палаты парламента, глава комиссии генсовета партии «Единая Россия» по защите материнства, детства и поддержки семьи Анна Кузнецова отметила, что поправки позволят лучше защитить детей от сексуального насилия. «Необходимо исключить возможность уйти от уголовной ответственности за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних с назначением судебного штрафа, как это сейчас предусмотрено статьей 76.2 Уголовного кодекса („Освобождение от уголовной ответственности“). Наказание за такие злодеяния должно быть неотвратимо, без каких-либо исключений», — цитирует Анну Кузнецову официальный сайт «Единой России». По словам главы партийной комиссии по защите материнства и детства, только в 2020 году было совершено почти 16 тысяч преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Кузнецова указала на тревожную тенденцию увеличения случаев педофилии. По сравнению с 2016 годом их количество выросло на 28%, а по сравнению с 2012 годом — на 79%. Новый законопроект, по словам Кузнецовой — это еще один шаг к защите детей. Он предусматривает пожизненный тюремный срок для педофилов-рецидивистов, а также за насильственные действия в отношении двух и более несовершеннолетних. Попова отметила, что для борьбы с педофилией необходимо принять комплекс мер. В частности, депутат предложила ввести административный надзор над теми, кто совершил такие преступления, и создать для них специальный реестр. Ранее правительство РФ одобрило законопроект «Единой России» о введении пожизненного заключения за педофилию. Об этом сообщил один из авторов поправок, депутат Госдумы Александр Хинштейн. Также за принятие закона выступил Верховный суд РФ. Кузнецова призвала Госдуму принять законопроект в кратчайшие сроки. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказания для педофилов. Зампред нижней палаты парламента, глава комиссии генсовета партии «Единая Россия» по защите материнства, детства и поддержки семьи Анна Кузнецова отметила, что поправки позволят лучше защитить детей от сексуального насилия. «Необходимо исключить возможность уйти от уголовной ответственности за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних с назначением судебного штрафа, как это сейчас предусмотрено статьей 76.2 Уголовного кодекса („Освобождение от уголовной ответственности“). Наказание за такие злодеяния должно быть неотвратимо, без каких-либо исключений», — цитирует Анну Кузнецову официальный сайт «Единой России». По словам главы партийной комиссии по защите материнства и детства, только в 2020 году было совершено почти 16 тысяч преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Кузнецова указала на тревожную тенденцию увеличения случаев педофилии. По сравнению с 2016 годом их количество выросло на 28%, а по сравнению с 2012 годом — на 79%. Новый законопроект, по словам Кузнецовой — это еще один шаг к защите детей. Он предусматривает пожизненный тюремный срок для педофилов-рецидивистов, а также за насильственные действия в отношении двух и более несовершеннолетних. Попова отметила, что для борьбы с педофилией необходимо принять комплекс мер. В частности, депутат предложила ввести административный надзор над теми, кто совершил такие преступления, и создать для них специальный реестр. Ранее правительство РФ одобрило законопроект «Единой России» о введении пожизненного заключения за педофилию. Об этом сообщил один из авторов поправок, депутат Госдумы Александр Хинштейн. Также за принятие закона выступил Верховный суд РФ. Кузнецова призвала Госдуму принять законопроект в кратчайшие сроки.