Госдума приняла законопроект ЕР о пожизненном сроке для педофилов

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего зам губернатора Пугина Сергея. Курган, заключенные, арест, обвинение, полиция, арестант, наручники, задержание
Введение пожизненного срока за педофилию поможет лучше защитить детей, заявила Анна Кузнецова Фото:

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказания для педофилов. Зампред нижней палаты парламента, глава комиссии генсовета партии «Единая Россия» по защите материнства, детства и поддержки семьи Анна Кузнецова отметила, что поправки позволят лучше защитить детей от сексуального насилия.

«Необходимо исключить возможность уйти от уголовной ответственности за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних с назначением судебного штрафа, как это сейчас предусмотрено статьей 76.2 Уголовного кодекса („Освобождение от уголовной ответственности“). Наказание за такие злодеяния должно быть неотвратимо, без каких-либо исключений», — цитирует Анну Кузнецову официальный сайт «Единой России».

По словам главы партийной комиссии по защите материнства и детства, только в 2020 году было совершено почти 16 тысяч преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Кузнецова указала на тревожную тенденцию увеличения случаев педофилии. По сравнению с 2016 годом их количество выросло на 28%, а по сравнению с 2012 годом — на 79%.

Новый законопроект, по словам Кузнецовой — это еще один шаг к защите детей. Он предусматривает пожизненный тюремный срок для педофилов-рецидивистов, а также за насильственные действия в отношении двух и более несовершеннолетних.

Попова отметила, что для борьбы с педофилией необходимо принять комплекс мер. В частности, депутат предложила ввести административный надзор над теми, кто совершил такие преступления, и создать для них специальный реестр.

Ранее правительство РФ одобрило законопроект «Единой России» о введении пожизненного заключения за педофилию. Об этом сообщил один из авторов поправок, депутат Госдумы Александр Хинштейн. Также за принятие закона выступил Верховный суд РФ. Кузнецова призвала Госдуму принять законопроект в кратчайшие сроки.

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Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказания для педофилов. Зампред нижней палаты парламента, глава комиссии генсовета партии «Единая Россия» по защите материнства, детства и поддержки семьи Анна Кузнецова отметила, что поправки позволят лучше защитить детей от сексуального насилия. «Необходимо исключить возможность уйти от уголовной ответственности за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних с назначением судебного штрафа, как это сейчас предусмотрено статьей 76.2 Уголовного кодекса („Освобождение от уголовной ответственности“). Наказание за такие злодеяния должно быть неотвратимо, без каких-либо исключений», — цитирует Анну Кузнецову официальный сайт «Единой России». По словам главы партийной комиссии по защите материнства и детства, только в 2020 году было совершено почти 16 тысяч преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Кузнецова указала на тревожную тенденцию увеличения случаев педофилии. По сравнению с 2016 годом их количество выросло на 28%, а по сравнению с 2012 годом — на 79%. Новый законопроект, по словам Кузнецовой — это еще один шаг к защите детей. Он предусматривает пожизненный тюремный срок для педофилов-рецидивистов, а также за насильственные действия в отношении двух и более несовершеннолетних. Попова отметила, что для борьбы с педофилией необходимо принять комплекс мер. В частности, депутат предложила ввести административный надзор над теми, кто совершил такие преступления, и создать для них специальный реестр. Ранее правительство РФ одобрило законопроект «Единой России» о введении пожизненного заключения за педофилию. Об этом сообщил один из авторов поправок, депутат Госдумы Александр Хинштейн. Также за принятие закона выступил Верховный суд РФ. Кузнецова призвала Госдуму принять законопроект в кратчайшие сроки.
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