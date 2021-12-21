21 декабря 2021

В «Газпроме» заявили об изменении цен на газ с 2022 года

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Бренды ПМЭФ, газпром
Несмотря на снижение цен, газ останется дорогим, считает Фамил Садыгов Фото:
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Газовый кризис в Европе

Стоимость газа на мировом рынке с 2022 года могут начать постепенно снижаться. Об этом заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов.

«К настоящему времени мы располагаем консенсус-прогнозом, сделанным многими аналитиками: в 2022—2024 годах цены на газ на мировых рынках будут постепенно снижаться с текущих рекордных отметок», — рассказал Фамил Садыгов в интервью корпоративному журналу «Газпром». Он добавил, что в сравнении с «доковидными» уровнями цены по-прежнему останутся высокими.

Ранее URA.RU сообщало, что стоимость газа на европейском рынке вновь побила рекорд. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что энергетический кризис в Европе происходит из-за глупых заявлений европейских политиков, пишет RT. Россию заподозрили в давлении на Европейский союз из-за отказа в сертификации «Северного потока — 2», пишет телеканал 360.

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Стоимость газа на мировом рынке с 2022 года могут начать постепенно снижаться. Об этом заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов. «К настоящему времени мы располагаем консенсус-прогнозом, сделанным многими аналитиками: в 2022—2024 годах цены на газ на мировых рынках будут постепенно снижаться с текущих рекордных отметок», — рассказал Фамил Садыгов в интервью корпоративному журналу «Газпром». Он добавил, что в сравнении с «доковидными» уровнями цены по-прежнему останутся высокими. Ранее URA.RU сообщало, что стоимость газа на европейском рынке вновь побила рекорд. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что энергетический кризис в Европе происходит из-за глупых заявлений европейских политиков, пишет RT. Россию заподозрили в давлении на Европейский союз из-за отказа в сертификации «Северного потока — 2», пишет телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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