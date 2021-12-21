В «Газпроме» заявили об изменении цен на газ с 2022 года 21 декабря 2021 в 23:31 Размер текста - 17 + Несмотря на снижение цен, газ останется дорогим, считает Фамил Садыгов Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Стоимость газа на мировом рынке с 2022 года могут начать постепенно снижаться. Об этом заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов. «К настоящему времени мы располагаем консенсус-прогнозом, сделанным многими аналитиками: в 2022—2024 годах цены на газ на мировых рынках будут постепенно снижаться с текущих рекордных отметок», — рассказал Фамил Садыгов в интервью корпоративному журналу «Газпром». Он добавил, что в сравнении с «доковидными» уровнями цены по-прежнему останутся высокими. Ранее URA.RU сообщало, что стоимость газа на европейском рынке вновь побила рекорд. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что энергетический кризис в Европе происходит из-за глупых заявлений европейских политиков, пишет RT. Россию заподозрили в давлении на Европейский союз из-за отказа в сертификации «Северного потока — 2», пишет телеканал 360. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Стоимость газа на мировом рынке с 2022 года могут начать постепенно снижаться. Об этом заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов. «К настоящему времени мы располагаем консенсус-прогнозом, сделанным многими аналитиками: в 2022—2024 годах цены на газ на мировых рынках будут постепенно снижаться с текущих рекордных отметок», — рассказал Фамил Садыгов в интервью корпоративному журналу «Газпром». Он добавил, что в сравнении с «доковидными» уровнями цены по-прежнему останутся высокими. Ранее URA.RU сообщало, что стоимость газа на европейском рынке вновь побила рекорд. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что энергетический кризис в Европе происходит из-за глупых заявлений европейских политиков, пишет RT. Россию заподозрили в давлении на Европейский союз из-за отказа в сертификации «Северного потока — 2», пишет телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям