По мнению Владимира Зеленского, Украина и Россия должны все делать для осуществления переговоровФото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua
Украина готова к любым контактам с Россией, в том числе к личной встрече президентов. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский на конференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины «Дипломатия 30».
«Мы готовы встречаться с РФ в любом формате и с любыми нашими партнерами. Мы готовы и на прямой диалог тет-а-тет, и нам все равно, в каком формате», — передает слова Владимира Зеленский УНИАН.
Он добавил, что самостоятельно позвонит президенту России Владимиру Путину, если украинской и российской администрациям не удастся договориться по проблемным вопросам. Также Зеленский отметил, что Украина открыто заявляет о своей готовности к диалогу, необходима только готовность российской стороны для осуществления переговоров.
«Президент Российской Федерации для меня не Бог, чтобы в него верить. Я считаю, что мы должны делать все, чтобы строить различные форматы встреч», — ответил украинский лидер на соответствующий вопрос журналиста.
Украина готова к любым контактам с Россией, в том числе к личной встрече президентов. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский на конференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины «Дипломатия 30». «Мы готовы встречаться с РФ в любом формате и с любыми нашими партнерами. Мы готовы и на прямой диалог тет-а-тет, и нам все равно, в каком формате», — передает слова Владимира Зеленский УНИАН. Он добавил, что самостоятельно позвонит президенту России Владимиру Путину, если украинской и российской администрациям не удастся договориться по проблемным вопросам. Также Зеленский отметил, что Украина открыто заявляет о своей готовности к диалогу, необходима только готовность российской стороны для осуществления переговоров. «Президент Российской Федерации для меня не Бог, чтобы в него верить. Я считаю, что мы должны делать все, чтобы строить различные форматы встреч», — ответил украинский лидер на соответствующий вопрос журналиста. Ранее сообщалось, что Зеленский допустил переговоры с Путиным по Донбассу. Украинский лидер назвал «Северный поток — 2» поводом для встречи с президентом РФ. В Кремле заявили, что Украина не предлагала РФ устроить встречу президентов. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что РФ не должна участвовать в переговорах ДНР, ЛНР и Киева, пишет RT.