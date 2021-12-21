Зеленский заявил о готовности к личной встрече с Путиным. «Президент РФ не Бог»

22 декабря 2021 в 00:34 Размер текста - 17 +

По мнению Владимира Зеленского, Украина и Россия должны все делать для осуществления переговоров Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Украина готова к любым контактам с Россией, в том числе к личной встрече президентов. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский на конференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины «Дипломатия 30». «Мы готовы встречаться с РФ в любом формате и с любыми нашими партнерами. Мы готовы и на прямой диалог тет-а-тет, и нам все равно, в каком формате», — передает слова Владимира Зеленский УНИАН. Он добавил, что самостоятельно позвонит президенту России Владимиру Путину, если украинской и российской администрациям не удастся договориться по проблемным вопросам. Также Зеленский отметил, что Украина открыто заявляет о своей готовности к диалогу, необходима только готовность российской стороны для осуществления переговоров. «Президент Российской Федерации для меня не Бог, чтобы в него верить. Я считаю, что мы должны делать все, чтобы строить различные форматы встреч», — ответил украинский лидер на соответствующий вопрос журналиста. Ранее сообщалось, что Зеленский допустил переговоры с Путиным по Донбассу. Украинский лидер назвал «Северный поток — 2» поводом для встречи с президентом РФ. В Кремле заявили, что Украина не предлагала РФ устроить встречу президентов. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что РФ не должна участвовать в переговорах ДНР, ЛНР и Киева, пишет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украина готова к любым контактам с Россией, в том числе к личной встрече президентов. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский на конференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины «Дипломатия 30». «Мы готовы встречаться с РФ в любом формате и с любыми нашими партнерами. Мы готовы и на прямой диалог тет-а-тет, и нам все равно, в каком формате», — передает слова Владимира Зеленский УНИАН. Он добавил, что самостоятельно позвонит президенту России Владимиру Путину, если украинской и российской администрациям не удастся договориться по проблемным вопросам. Также Зеленский отметил, что Украина открыто заявляет о своей готовности к диалогу, необходима только готовность российской стороны для осуществления переговоров. «Президент Российской Федерации для меня не Бог, чтобы в него верить. Я считаю, что мы должны делать все, чтобы строить различные форматы встреч», — ответил украинский лидер на соответствующий вопрос журналиста. Ранее сообщалось, что Зеленский допустил переговоры с Путиным по Донбассу. Украинский лидер назвал «Северный поток — 2» поводом для встречи с президентом РФ. В Кремле заявили, что Украина не предлагала РФ устроить встречу президентов. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что РФ не должна участвовать в переговорах ДНР, ЛНР и Киева, пишет RT.