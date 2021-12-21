Минцифры выдадут врачам и учителям планшеты на российской ОС

22 декабря 2021 в 03:05 Размер текста - 17 +

В Минпромторге заявили, что планшеты зарекомендовали себя как надежные устройства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России рассматривают инициативу оснащения врачей и педагогов планшетами на основе отечественной мобильной операционной системы (ОС) «Аврора». Об этом сообщили в ведомстве. В Минцифры обдумывают возможность передачи 360 тысяч планшетов, закупленных в 2021 году для проведения Всероссийской переписи населения, медработникам и сотрудникам образовательных учреждений, сообщают «Известия». В министерстве уточнили, что сейчас работают с соответствующими ведомствами по подготовке устройств к передаче. «На данный момент планшеты находятся у Росстата — мы занимаемся их подготовкой к передаче в Минцифры», — рассказал руководитель пресс-службы Росстата Игорь Ваган. По его словам, устройства будут подготовлены к использованию до конца февраля 2022 года, затем правительство РФ решит их дальнейшее распределение на основе рекомендаций Минцифры. Планшеты с установленной российской ОС «Аврора» зарекомендовали себя как надежное современное устройство, сообщили в Минпромторге. Ваганов добавил, что около 200 из 360 тысяч устройств были повреждены и потеряли свою работоспособность. Однако он отметил, что все проблемы с программной частью планшетов случались из-за недостаточной компетенции переписчиков. Ранее сообщалось, что Всероссийская перепись населения в 2021 году будет осуществляться с помощью планшетов, полностью разработанных в России. В марте Минцифры РФ предложило обеспечить учителей и врачей отечественными планшетами. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России рассматривают инициативу оснащения врачей и педагогов планшетами на основе отечественной мобильной операционной системы (ОС) «Аврора». Об этом сообщили в ведомстве. В Минцифры обдумывают возможность передачи 360 тысяч планшетов, закупленных в 2021 году для проведения Всероссийской переписи населения, медработникам и сотрудникам образовательных учреждений, сообщают «Известия». В министерстве уточнили, что сейчас работают с соответствующими ведомствами по подготовке устройств к передаче. «На данный момент планшеты находятся у Росстата — мы занимаемся их подготовкой к передаче в Минцифры», — рассказал руководитель пресс-службы Росстата Игорь Ваган. По его словам, устройства будут подготовлены к использованию до конца февраля 2022 года, затем правительство РФ решит их дальнейшее распределение на основе рекомендаций Минцифры. Планшеты с установленной российской ОС «Аврора» зарекомендовали себя как надежное современное устройство, сообщили в Минпромторге. Ваганов добавил, что около 200 из 360 тысяч устройств были повреждены и потеряли свою работоспособность. Однако он отметил, что все проблемы с программной частью планшетов случались из-за недостаточной компетенции переписчиков. Ранее сообщалось, что Всероссийская перепись населения в 2021 году будет осуществляться с помощью планшетов, полностью разработанных в России. В марте Минцифры РФ предложило обеспечить учителей и врачей отечественными планшетами.