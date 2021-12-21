Российская фигуристка и жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка пожелала, чтобы в 2022 году не было войны. Об этом она заявила в эфире шоу «Вечерний Ургант».
Телеведущий Иван Ургант предложил Навке принять участие в конкурсе — попробовать выпить шампанское из разных емкостей. Он попросил жену пресс-секретаря Путина произнести тост на 2022 год. «Чтобы не было войны!», — заявила Навка, отметив, что это очень «важно и актуально сейчас».
Навка также представила представляла свое новое шоу на льду «Лебединое озеро». Ургант пошутил, что пиаром ее постановки занимается лично Путин. Ранее президент России принял участие в благотворительной акции «Елка желаний», которую проводит проект «Мечтай со мной» президентской платформа «Россия — страна возможностей». В рамках этой акции он исполнил новогодние желание 13-летней Татьяны Троценко из города Изобильный Ставропольского края, которая мечтала посетить балет «Лебединое озеро» в Мариинском театре.
Российская фигуристка и жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка пожелала, чтобы в 2022 году не было войны. Об этом она заявила в эфире шоу «Вечерний Ургант». Телеведущий Иван Ургант предложил Навке принять участие в конкурсе — попробовать выпить шампанское из разных емкостей. Он попросил жену пресс-секретаря Путина произнести тост на 2022 год. «Чтобы не было войны!», — заявила Навка, отметив, что это очень «важно и актуально сейчас». Навка также представила представляла свое новое шоу на льду «Лебединое озеро». Ургант пошутил, что пиаром ее постановки занимается лично Путин. Ранее президент России принял участие в благотворительной акции «Елка желаний», которую проводит проект «Мечтай со мной» президентской платформа «Россия — страна возможностей». В рамках этой акции он исполнил новогодние желание 13-летней Татьяны Троценко из города Изобильный Ставропольского края, которая мечтала посетить балет «Лебединое озеро» в Мариинском театре.