21 декабря 2021

Жена пресс-секретаря Путина произнесла новогодний тост за Россию. «Чтобы не было войны»

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Ледовое шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила» в ледовой арене Трактор. Челябинск, навка татьяна
Навка пожелала, чтобы не было войны Фото:

Российская фигуристка и жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка пожелала, чтобы в 2022 году не было войны. Об этом она заявила в эфире шоу «Вечерний Ургант».

Телеведущий Иван Ургант предложил Навке принять участие в конкурсе — попробовать выпить шампанское из разных емкостей. Он попросил жену пресс-секретаря Путина произнести тост на 2022 год. «Чтобы не было войны!», — заявила Навка, отметив, что это очень «важно и актуально сейчас».

Навка также представила представляла свое новое шоу на льду «Лебединое озеро». Ургант пошутил, что пиаром ее постановки занимается лично Путин. Ранее президент России принял участие в благотворительной акции «Елка желаний», которую проводит проект «Мечтай со мной» президентской платформа «Россия — страна возможностей». В рамках этой акции он исполнил новогодние желание 13-летней Татьяны Троценко из города Изобильный Ставропольского края, которая мечтала посетить балет «Лебединое озеро» в Мариинском театре.

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Российская фигуристка и жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка пожелала, чтобы в 2022 году не было войны. Об этом она заявила в эфире шоу «Вечерний Ургант». Телеведущий Иван Ургант предложил Навке принять участие в конкурсе — попробовать выпить шампанское из разных емкостей. Он попросил жену пресс-секретаря Путина произнести тост на 2022 год. «Чтобы не было войны!», — заявила Навка, отметив, что это очень «важно и актуально сейчас». Навка также представила представляла свое новое шоу на льду «Лебединое озеро». Ургант пошутил, что пиаром ее постановки занимается лично Путин. Ранее президент России принял участие в благотворительной акции «Елка желаний», которую проводит проект «Мечтай со мной» президентской платформа «Россия — страна возможностей». В рамках этой акции он исполнил новогодние желание 13-летней Татьяны Троценко из города Изобильный Ставропольского края, которая мечтала посетить балет «Лебединое озеро» в Мариинском театре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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