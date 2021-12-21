Жена пресс-секретаря Путина произнесла новогодний тост за Россию. «Чтобы не было войны»

22 декабря 2021 в 03:41 Размер текста - 17 +

Навка пожелала, чтобы не было войны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Российская фигуристка и жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка пожелала, чтобы в 2022 году не было войны. Об этом она заявила в эфире шоу «Вечерний Ургант». Телеведущий Иван Ургант предложил Навке принять участие в конкурсе — попробовать выпить шампанское из разных емкостей. Он попросил жену пресс-секретаря Путина произнести тост на 2022 год. «Чтобы не было войны!», — заявила Навка, отметив, что это очень «важно и актуально сейчас». Навка также представила представляла свое новое шоу на льду «Лебединое озеро». Ургант пошутил, что пиаром ее постановки занимается лично Путин. Ранее президент России принял участие в благотворительной акции «Елка желаний», которую проводит проект «Мечтай со мной» президентской платформа «Россия — страна возможностей». В рамках этой акции он исполнил новогодние желание 13-летней Татьяны Троценко из города Изобильный Ставропольского края, которая мечтала посетить балет «Лебединое озеро» в Мариинском театре. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российская фигуристка и жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка пожелала, чтобы в 2022 году не было войны. Об этом она заявила в эфире шоу «Вечерний Ургант». Телеведущий Иван Ургант предложил Навке принять участие в конкурсе — попробовать выпить шампанское из разных емкостей. Он попросил жену пресс-секретаря Путина произнести тост на 2022 год. «Чтобы не было войны!», — заявила Навка, отметив, что это очень «важно и актуально сейчас». Навка также представила представляла свое новое шоу на льду «Лебединое озеро». Ургант пошутил, что пиаром ее постановки занимается лично Путин. Ранее президент России принял участие в благотворительной акции «Елка желаний», которую проводит проект «Мечтай со мной» президентской платформа «Россия — страна возможностей». В рамках этой акции он исполнил новогодние желание 13-летней Татьяны Троценко из города Изобильный Ставропольского края, которая мечтала посетить балет «Лебединое озеро» в Мариинском театре.