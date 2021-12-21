Экс-сотруднику ФСБ просят простить крупное мошенничество. Потерпевшие назвали это признанием вины

22 декабря 2021 в 05:04 Размер текста - 17 +

По словам Александра Гофштейна, ходатайство означает нежелание тратить время на участие в судебном процессе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Адвокат бывшего сотрудника управления «К» ФСБ России Андрея Васильева, который вместе с бывшим коллегой Дмитрием Фроловым обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, Александр Гофштейн попросил прекратить уголовное преследование своего доверителя. Об этом сообщает «Коммерсант». Александр Гофштейн попросил Московский гарнизонный военный суд прекратить уголовное преследование Васильева, обвиняемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в связи с истечением срока давности преступления. Также защитник ходатайствовал о снятии ареста с имущества семьи своего клиента, который был наложен в рамках расследования. Один из потерпевших, бизнесмен Сергей Гляделкин, заявил газете, что расценил ходатайство как признание подсудимым вины и свою победу в судебном процессе. «Еще несколько дней назад все подсудимые говорили, что пойдут до конца и будут добиваться полного оправдания и реабилитации», — рассказал он. «После того как я и второй потерпевший Игорь Ткач высказали свои аргументы и привели доказательства совершенных у нас хищений, подсудимый и его защитник поняли, что назад дороги не будет и резко поменяли свою позицию», — добавил Гляделкин. По словам адвоката Гофштейна, ходатайство говорит лишь о том, что подсудимый отказывается от публичного оправдания в суде и не хочет тратить время на участие в процессе. В 2019 году в Москве задержали шесть сотрудников ФСБ, подозреваемых в хищении более 100 миллионов рублей. Следствие полагает, что в 2011 году начальник одного из отделов управления «К» ФСБ полковник Кирилл Черкалин вместе с Васильевым и Фроловым сообщил Гляделкину, что в отношении него могут возбудить уголовное дело. Предприниматель якобы согласился передать Черкалину долю в бизнесе, равную 490 миллионам рублей. Суд взыскал с Черкалина более 6 миллиардов рублей, пишет RT. Защита потерпевших попросила вернуть дело пособников полковника в прокуратуру, сообщает РАПСИ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Адвокат бывшего сотрудника управления «К» ФСБ России Андрея Васильева, который вместе с бывшим коллегой Дмитрием Фроловым обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, Александр Гофштейн попросил прекратить уголовное преследование своего доверителя. Об этом сообщает «Коммерсант». Александр Гофштейн попросил Московский гарнизонный военный суд прекратить уголовное преследование Васильева, обвиняемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в связи с истечением срока давности преступления. Также защитник ходатайствовал о снятии ареста с имущества семьи своего клиента, который был наложен в рамках расследования. Один из потерпевших, бизнесмен Сергей Гляделкин, заявил газете, что расценил ходатайство как признание подсудимым вины и свою победу в судебном процессе. «Еще несколько дней назад все подсудимые говорили, что пойдут до конца и будут добиваться полного оправдания и реабилитации», — рассказал он. «После того как я и второй потерпевший Игорь Ткач высказали свои аргументы и привели доказательства совершенных у нас хищений, подсудимый и его защитник поняли, что назад дороги не будет и резко поменяли свою позицию», — добавил Гляделкин. По словам адвоката Гофштейна, ходатайство говорит лишь о том, что подсудимый отказывается от публичного оправдания в суде и не хочет тратить время на участие в процессе. В 2019 году в Москве задержали шесть сотрудников ФСБ, подозреваемых в хищении более 100 миллионов рублей. Следствие полагает, что в 2011 году начальник одного из отделов управления «К» ФСБ полковник Кирилл Черкалин вместе с Васильевым и Фроловым сообщил Гляделкину, что в отношении него могут возбудить уголовное дело. Предприниматель якобы согласился передать Черкалину долю в бизнесе, равную 490 миллионам рублей. Суд взыскал с Черкалина более 6 миллиардов рублей, пишет RT. Защита потерпевших попросила вернуть дело пособников полковника в прокуратуру, сообщает РАПСИ.