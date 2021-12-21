«Ведомости»: в России подорожают тарифы по ОСАГО

22 декабря 2021 в 08:49 Размер текста - 17 +

Лимит выплат за ущерб жизни и здоровью по ОСАГО могут поднять в четыре раза Фото: Анна Майорова © URA.RU В России могут увеличиться до 2 млн рублей выплаты пострадавшим при ДТП по ОСАГО. Минфин и профильные ведомства договорились об изменениях системы ОСАГО, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к правительству. «Первая инициатива — повысить лимит выплат за ущерб жизни и здоровью по ОСАГО в четыре раза — с 500 тысяч до 2 млн руб. Таким образом, планируется уравнять сумму максимального покрытия по автострахованию с другими видами аналогичных полисов, например ответственности перевозчиков», — приводит слова собеседника издание. Сейчас пострадавшие после аварии с автобусом или другим видом транспорта получают компенсацию 2 млн рублей, а при ДТП с легковым автомобилем выплачивают только 500 тысяч рублей. Еще одной инициативой станет запрет для страховых компаний учитывать износ пострадавшей машины при расчете выплаты на ремонт. Сейчас страховщики могут выплатить возмещение или восстановление поврежденного автомобиля. Директор департамента обязательных видов страхования «АльфаСтрахования» Денис Макаров считает, что стоимость полисов ОСАГО в следующем году может увеличиться на 20%. Ожидаются поправки в закон об ОСАГО, которые повысят сумму страховой премии за причинение вреда жизни и здоровью в аварии до 2 млн рублей. Сейчас размер ограничивается суммой 500 тысяч рублей. Ранее стало известно, что изменилось в этом году в этом виде страхования. Водители теперь могут онлайн подать заявку на получение выплаты, передает сайт MK.RU . В сентябре вступили в силу изменения методики расчета компенсации за поврежденный транспорт по полису ОСАГО. Страховщики теперь будут определять нужную сумму на ремонт на основе информации из специальных справочников, где будет указана цена запчастей, отмечает Vse42.ru. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России могут увеличиться до 2 млн рублей выплаты пострадавшим при ДТП по ОСАГО. Минфин и профильные ведомства договорились об изменениях системы ОСАГО, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к правительству. «Первая инициатива — повысить лимит выплат за ущерб жизни и здоровью по ОСАГО в четыре раза — с 500 тысяч до 2 млн руб. Таким образом, планируется уравнять сумму максимального покрытия по автострахованию с другими видами аналогичных полисов, например ответственности перевозчиков», — приводит слова собеседника издание. Сейчас пострадавшие после аварии с автобусом или другим видом транспорта получают компенсацию 2 млн рублей, а при ДТП с легковым автомобилем выплачивают только 500 тысяч рублей. Еще одной инициативой станет запрет для страховых компаний учитывать износ пострадавшей машины при расчете выплаты на ремонт. Сейчас страховщики могут выплатить возмещение или восстановление поврежденного автомобиля. Директор департамента обязательных видов страхования «АльфаСтрахования» Денис Макаров считает, что стоимость полисов ОСАГО в следующем году может увеличиться на 20%. Ожидаются поправки в закон об ОСАГО, которые повысят сумму страховой премии за причинение вреда жизни и здоровью в аварии до 2 млн рублей. Сейчас размер ограничивается суммой 500 тысяч рублей. Ранее стало известно, что изменилось в этом году в этом виде страхования. Водители теперь могут онлайн подать заявку на получение выплаты, передает сайт MK.RU. В сентябре вступили в силу изменения методики расчета компенсации за поврежденный транспорт по полису ОСАГО. Страховщики теперь будут определять нужную сумму на ремонт на основе информации из специальных справочников, где будет указана цена запчастей, отмечает Vse42.ru.