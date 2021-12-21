ДТП произошло на трассе «Иртыш» на территории Кетовского района Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Один человек погиб при лобовом столкновении двух фур на федеральной трассе «Иртыш» между Курганом и Юргамышом. Информация об этом опубликована в группе «Спасатели Кургана» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня ночью произошло страшное ДТП с участием двух фур, которые столкнулись на трассе „Иртыш“ в сторону Юргамыша. Лобовое столкновение таких больших машин унесло жизнь водителя, который скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

По данным спасателей, причиной ДТП могло стать ухудшение дорожных условий в связи с обильным снегопадом. Они призвали водителей быть предельно внимательными и осторожными и соблюдать скоростной режим.

По данным областного управления ГИБДД, ДТП произошло на 244 км трассы «Иртыш» на территории Кетовского района в 21 декабря 23.30. «Водитель 1976 года рождения, управляя грузовым автомобилем Mercedes-Benz с полуприцепом, двигаясь со стороны Челябинска в сторону Кургана, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем DAF с полуприцепом под управлением водителя 1977 года рождения», — рассказали URA.RU в ведомстве. Водитель автомобиля DAF погиб на месте ДТП, водитель Mercedes доставлен с травмами в БСМП Кургана.

Ранее URA.RU сообщало, что накануне ГИБДД обратилась к курганским водителям и пешеходам с просьбой быть более внимательными и осторожными из-за ухудшения погоды. По данным ведомства, недостаточная видимость из-за снегопада, тумана, выхлопных газов автомобилей увеличивает опасность при движении.

Лобовое столкновение двух фур на трассе «Иртыш» Фото: «Спасатели Кургана», «ВКонтакте»

Лобовое столкновение двух фур на трассе «Иртыш» Фото: «Спасатели Кургана», «ВКонтакте»

Лобовое столкновение двух фур на трассе «Иртыш» Фото: «Спасатели Кургана», «ВКонтакте»

Фото: «Спасатели Кургана», «ВКонтакте»