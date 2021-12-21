Жители жалуются на запах в квартирах от тлеющего мусора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На временной площадке хранения отходов в Лабытнанги (ЯНАО), на которую горожане жалуются с августа, снова загорелся мусор. Об этом жители сообщают в соцсети «ВКонтакте».

«Это так горит наша свалка. Тут уже по ходу надо авиацию вызывать. Это хорошо, пока ветер северный, если развернуться, то все угорим в городе», — написал анонимный житель в группе «Лабытнанги Info». Жители также сообщили, что мусор на временной площадке хранения отходов горел всю ночь, и теперь едкий дым окутал город.

По словам горожан, сама свалка горит не первый год. «Второй год то тлеет, то горит, а нас все уверяют, что ничего страшного», — написал Егор Врадий. «А я-то думаю, почему у меня в квартире запах гари, вот это год экологии — все для людей, забота о здоровье, так сказать», — добавила Аиша Яровая.

В администрации Лабытнанги жителям ответили, что на площадке работают службы экстренного реагирования. «Очаг ликвидирован. Принимаются все меры, чтобы прекратить тление мусора», — ответили на пост в пресс-службе мэрии. Однако горожан такой ответ не устроил. «Фото сделано только что, вы говорите, что потушили? А вот это что тогда?», — добавила Ксюша Иванова, опубликовав фото горящей свалки.

Ранее URA.RU сообщало, что запах гари и едкий дым от свалки жители Лабытнанги заметили еще в августе. Однако спустя месяц ситуация не улучшилась — в мэрии сообщили, что причиной задымления является остаточное тление после возгорания. Власти говорили, что ситуация под контролем и ведутся работы, чтобы прекратить тление мусора.

В Лабытнанги снова горит свалка Группа «Лабытнанги Info»

Власти не могут остановить тление мусора. Периодически на свалке начинается пожар пользовательница соцсети «Вконтакте» Ксюша Иванова