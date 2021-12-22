Минпромторг выделит миллиарды на завершение скандальной реформы

В России планируют построить 25 мусоросжигающих заводов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Минпромторг предложил выделить почти 38 млрд рублей на заводы по сжиганию мусора. Разработан федеральный проект «Развитие технологий энергетической утилизации отходов производства и потребления», планируется включить мусоросжигающие заводы в нацпроект «Экология». Реформа мусорной отрасли длится уже более двух лет.

«Минпромторг предложил поэтапно реализовать проект „Ростеха“ по строительству 25 заводов по сжиганию мусора, начав с девяти таких предприятий. Их общая стоимость составляет 342,5 млрд руб., из бюджета понадобится 37,55 млрд руб.», — письмо с текстом нового федерального проекта Минпромторга ест в распоряжении РБК.

Остальную сумму возьмут из внебюджетных источников. Ожидается, что строительство первых девяти заводов продлится до 2024 года. Общая мощность по сжиганию мусора составит 4,93 млн тонн в год. Их разместят в Башкирии, Краснодарском крае, Московкой, Ленинградской, Иркутской и Омской областях.

В 2019 году начали реализовывать нацпроект «Экология», одной из целей которого было создать в РФ комплексную систему обращения с отходами. Россия в 2019 году начала переход на новую систему обращения с ТКО. Полномочия по организации сбора, вывоза и утилизации мусора передали с муниципального на региональный уровень, сообщает РАПСИ. К 2024 году планируют перерабатывать 36% отходов. В 43 регионах фактические данные по утилизации отходов не соответствуют отчетам, заявил глава Минприроды Александр Козлов. В субъектах РФ недовольны созданием полигонов и строительством мусоросжигающих заводов. Недавно акции протеста против строительства прошли в Ленинградской области, передает сайт MK.RU .