04 сентября 2021

Глава Минприроды: ряд регионов не справляется с мусорной реформой

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Пресс-конференция в ТАСС Юрия Трутнева. Москва, козлов александр
В 43 субъектах фактический объем и процент сортировки, а также утилизации не соотносится с данными их отчетности, сказал Козлов Фото:

В 43 регионах России фактические данные по сортировке и утилизации отходов не соответствуют отчетностям. В список отстающих по созданию инфраструктуры для перехода на новую систему обращения с отходами попали восемь регионов. Об этом сообщил глава Минприроды России Александр Козлов на Восточном экономическом форуме.

«Есть такие, кто отстает. <…> В 43 субъектах фактический объем и процент сортировки, а также утилизации не соотносится с данными их отчетности», — приводит слова Александра Козлова ТАСС.

Наименьшую амбициозность в строительстве или модернизации инфраструктуры для перехода на новую систему обращения с отходами проявляют восемь регионов России. «С этим есть проблемы у Ставропольского края, Калининградской, Орловской, Челябинской, Новгородской, Ярославской, Ивановской и Костромской области», — сказал министр.

Ранее сообщалось, что сортировать мусор в квартирах, отделяя пластик от органических отходов, бесполезно. Об этом URA.RU рассказал экс-депутат Госдумы, бывший сенатор, профессор Института экономики Российской академии наук Иван Стариков.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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