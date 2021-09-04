Глава Минприроды: ряд регионов не справляется с мусорной реформой

В 43 субъектах фактический объем и процент сортировки, а также утилизации не соотносится с данными их отчетности, сказал Козлов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В 43 регионах России фактические данные по сортировке и утилизации отходов не соответствуют отчетностям. В список отстающих по созданию инфраструктуры для перехода на новую систему обращения с отходами попали восемь регионов. Об этом сообщил глава Минприроды России Александр Козлов на Восточном экономическом форуме.

«Есть такие, кто отстает. <…> В 43 субъектах фактический объем и процент сортировки, а также утилизации не соотносится с данными их отчетности», — приводит слова Александра Козлова ТАСС.

Наименьшую амбициозность в строительстве или модернизации инфраструктуры для перехода на новую систему обращения с отходами проявляют восемь регионов России. «С этим есть проблемы у Ставропольского края, Калининградской, Орловской, Челябинской, Новгородской, Ярославской, Ивановской и Костромской области», — сказал министр.

Ранее сообщалось, что сортировать мусор в квартирах, отделяя пластик от органических отходов, бесполезно. Об этом URA.RU рассказал экс-депутат Госдумы, бывший сенатор, профессор Института экономики Российской академии наук Иван Стариков.