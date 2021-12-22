Владимир Жириновский убежден, что после прочтения книги о животных не захочется убивать Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Депутата Рашкина подозревают в незаконной охоте

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил подарить книгу о животных депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину, которого обвинили в незаконной охоте. Об этом Жириновский сказал на заседании Госдумы.

«Кабан — это не лось. И лось — не кабан. <…> Могу подарить нашему депутату Рашкину книгу про животных. Может он прочтет ее и никого убивать не будет. Хорошая книга. Прочитав ее, руки не потянутся к ружью», — сказал Владимир Жириновский на заседании, трансляция велась на сайте Госдумы.

Ранее суд запретил Рашкину выходить из дома без письменного разрешения следователя. Также ему нельзя посещать охотничьи угодья. Защита депутата пока не обжаловала это решение. Его обвинили в незаконной охоте после того, как задержали с тушей лося, лежащей в багажнике, в лесу Саратовской области. Депутат сначала заявлял, что нашел тушу в лесу. Затем сознался в убийстве животного, передает «Газета Кемерова». Рашкин считал, что его знакомые оформили нужные для охоты документы. В отношении него возбудили уголовное дело и лишили депутатской неприкосновенности, передает РАПСИ.