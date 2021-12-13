Суд избрал меру пресечения Рашкину

Суд запретил депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину выходить из дома без письменного разрешения следователя, а также помещать охотничьи угодья. Об этом сообщила пресс-служба Басманного суда Москвы. Защита депутата пока не решила, будет ли она обжаловать решение суда.
«[Запрещается] в период с 23.00 до 07.00 выходить без письменного разрешения следователя за пределы жилого помещения, общаться без письменного разрешения следователя с лицами, являющимися по уголовному делу свидетелями, другими обвиняемыми, подозреваемыми, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и сеть „Интернет“, посещать любые охотничьи угодья», — сообщила пресс-служба Басманного суда в telegram-канале «Московские суды общей юрисдикции». Адвокат Рашкина Константин Лазарев уточнил, что пока не принял решение по обжалованию постановления суда, передают «Известия».
Ранее Рашкину предъявили обвинение в незаконной охоте. Свою вину депутат не признал. В начале декабря глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил против него уголовное дело. В начале октября Рашкина поймали с тушей лося в Саратовской области. При нем не было разрешения на охоту. Сначала депутат заявил, что просто нашел тушу животного в лесу, а после раскаялся в убийстве лося. По словам Рашкина, он был уверен, что его знакомые оформили все необходимые разрешительные документы для охоты, передает телеканал 360. После парламентарии лишили Рашкина депутатской неприкосновенности.
Суд запретил депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину выходить из дома без письменного разрешения следователя, а также помещать охотничьи угодья. Об этом сообщила пресс-служба Басманного суда Москвы. Защита депутата пока не решила, будет ли она обжаловать решение суда. «[Запрещается] в период с 23.00 до 07.00 выходить без письменного разрешения следователя за пределы жилого помещения, общаться без письменного разрешения следователя с лицами, являющимися по уголовному делу свидетелями, другими обвиняемыми, подозреваемыми, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и сеть „Интернет“, посещать любые охотничьи угодья», — сообщила пресс-служба Басманного суда в telegram-канале «Московские суды общей юрисдикции». Адвокат Рашкина Константин Лазарев уточнил, что пока не принял решение по обжалованию постановления суда, передают «Известия». Ранее Рашкину предъявили обвинение в незаконной охоте. Свою вину депутат не признал. В начале декабря глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил против него уголовное дело. В начале октября Рашкина поймали с тушей лося в Саратовской области. При нем не было разрешения на охоту. Сначала депутат заявил, что просто нашел тушу животного в лесу, а после раскаялся в убийстве лося. По словам Рашкина, он был уверен, что его знакомые оформили все необходимые разрешительные документы для охоты, передает телеканал 360. После парламентарии лишили Рашкина депутатской неприкосновенности.