Суд избрал меру пресечения Рашкину

13 декабря 2021 в 22:26 Размер текста - 17 +

Защита Валерия Рашкина не определилась, будет ли обжаловать решение суда Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Депутата Рашкина подозревают в незаконной охоте Суд запретил депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину выходить из дома без письменного разрешения следователя, а также помещать охотничьи угодья. Об этом сообщила пресс-служба Басманного суда Москвы. Защита депутата пока не решила, будет ли она обжаловать решение суда. «[Запрещается] в период с 23.00 до 07.00 выходить без письменного разрешения следователя за пределы жилого помещения, общаться без письменного разрешения следователя с лицами, являющимися по уголовному делу свидетелями, другими обвиняемыми, подозреваемыми, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и сеть „Интернет“, посещать любые охотничьи угодья», — сообщила пресс-служба Басманного суда в telegram-канале «Московские суды общей юрисдикции». Адвокат Рашкина Константин Лазарев уточнил, что пока не принял решение по обжалованию постановления суда, передают «Известия». Ранее Рашкину предъявили обвинение в незаконной охоте. Свою вину депутат не признал. В начале декабря глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил против него уголовное дело. В начале октября Рашкина поймали с тушей лося в Саратовской области. При нем не было разрешения на охоту. Сначала депутат заявил, что просто нашел тушу животного в лесу, а после раскаялся в убийстве лося. По словам Рашкина, он был уверен, что его знакомые оформили все необходимые разрешительные документы для охоты, передает телеканал 360. После парламентарии лишили Рашкина депутатской неприкосновенности. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Суд запретил депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину выходить из дома без письменного разрешения следователя, а также помещать охотничьи угодья. Об этом сообщила пресс-служба Басманного суда Москвы. Защита депутата пока не решила, будет ли она обжаловать решение суда. «[Запрещается] в период с 23.00 до 07.00 выходить без письменного разрешения следователя за пределы жилого помещения, общаться без письменного разрешения следователя с лицами, являющимися по уголовному делу свидетелями, другими обвиняемыми, подозреваемыми, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и сеть „Интернет“, посещать любые охотничьи угодья», — сообщила пресс-служба Басманного суда в telegram-канале «Московские суды общей юрисдикции». Адвокат Рашкина Константин Лазарев уточнил, что пока не принял решение по обжалованию постановления суда, передают «Известия». Ранее Рашкину предъявили обвинение в незаконной охоте. Свою вину депутат не признал. В начале декабря глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил против него уголовное дело. В начале октября Рашкина поймали с тушей лося в Саратовской области. При нем не было разрешения на охоту. Сначала депутат заявил, что просто нашел тушу животного в лесу, а после раскаялся в убийстве лося. По словам Рашкина, он был уверен, что его знакомые оформили все необходимые разрешительные документы для охоты, передает телеканал 360. После парламентарии лишили Рашкина депутатской неприкосновенности.