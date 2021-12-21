Водителя, выкинувшего екатеринбурженку из автобуса, депортируют

Екатеринбургскому водителю грозит ответственность за ЧП с пассажиркой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Водителю автобуса №012 в Екатеринбурге, который 18 декабря выволок пенсионерку из салона и бросил на асфальт, грозит депортация. Так на встрече с журналистами прокомментировал ситуацию вице-мэр по транспорту Алексей Бубнов, передает корреспондент URA.RU. Чиновник предложил дождаться итогов расследования.

«На водителя, насколько я понимаю, административные санкции наложат. Боюсь соврать, надо дождаться результатов расследования. Скорее всего, депортируем его. Воспитывать надо всех людей», — отреагировал Алексей Бубнов, добавив, что мэрия ежедневно общается с перевозчиками по всем инцидентам.

Вице-мэр не исключил, что транспортная компания «Урал-Трейд», обслуживающая маршрут, понесет ответственность. «Насколько я знаю, Следственный комитет ведет проверку по факту. Полиция, наверное, тоже смотрит в рамках своей компетенции. Думаю, последствия для этих ребят [перевозчика] будут не совсем хорошие», — допустил Бубнов. Ранее директор «Урал-Трейд» Алексей Карпычев заявлял URA.RU, что высаженная женщина в момент происшествия была пьяной и обмочилась в салоне автобуса. Водитель, по словам Карпычева, помогал пассажирке выйти.

Инцидент на маршруте №012 в Екатеринбурге произошел 18 декабря. По свидетельствам очевидцев, сначала водитель прижал пенсионерку дверью, затем вытащил женщину и бросил на асфальте. Пассажиры посчитали, что водителя разозлила медлительность пострадавшей. Проверкой инцидента занялись прокуратура и Следственный комитет.