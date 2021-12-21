Пятилетняя шадринка лечится от редкой формы рака крови в клинике Фрайбурга фото: Татьяна Бахтина

Благотворительный фонд Русской медной компании перевел на счет клиники Фрайбурга (Германия) еще 50 тысяч евро на лечение пятилетней шадринки Маши Бахтиной от редкой формы рака крови. Об этом URA.RU рассказала мама девочки Татьяна Бахтина.

«Игорь Алексеевич Алтушкин перевел еще 50 тысяч евро на счет клиники в Германии, чтобы мы могли продолжать лечение. Спасибо ему за помощь! Спасибо всем людям, которые помогли нам сюда приехать и лечиться здесь! Машенька обязательно поправится», — сказала Татьяна Бахтина.

По словам собеседницы, в немецкой клинике Маша получила один курс химиотерапии. Восстановление после курса прошло успешнее, чем ожидали врачи. По результатам анализов будет определено дальнейшее лечение. Изначально планировали провести 5-6 курсов химиотерапии и трансплантацию кроветворных клеток. Стоимость лечения — порядка 350 тысяч евро, из них фонд Русской медной компании оплатил 150 тысяч евро, а порядка 200 тысяч евро семья Бахтиных собрала с помощью неравнодушных людей, в том числе читателей URA.RU. Татьяна Бахтина ранее отмечала, что лечение редкого онкозаболевания дочери в зарубежной клинике — это выбор ее семьи. Историю пятилетней Маши можно прочитать здесь.

URA.RU благодарит неравнодушных читателей за помощь пятилетней девочке из Шадринска. Мы желаем Маше успешного лечения и полного выздоровления от болезни.