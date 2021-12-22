В Челябинске задержали курганского убийцу, которого искали 9 лет. Видео

22 декабря 2021 в 16:04 Размер текста - 17 +

Мужчина девять лет скрывался при помощи поддельного паспорта Фото: Анна Майорова © URA.RU Сотрудники полиции, СК и ФСБ задержали подозреваемого в убийстве, совершенном в Каргапольском районе Курганской области в октябре 2012 года. Мужчина девять лет находился в федеральном розыске. Его нашли в Челябинске, сообщили URA.RU в пресс-службах силовых ведомств. «Задержан подозреваемый в убийстве жителя Ханты-Мансийска, тело которого было обнаружено 9 октября 2012 года с огнестрельным ранением в области груди в овощной яме одного из частных домовладений деревни Предеина. Более девяти лет подозреваемый находился в федеральном розыске, скрываясь от уголовного преследования на территории различных субъектов Российской Федерации. Он использовал поддельный паспорт на другие имя и фамилию», — сообщили в следственном управлении СК России по Курганской области. В задержании принимали участие сотрудники курганского СУ СК, оперативные подразделениями управлений МВД по Курганской и Челябинской областям, УФСБ России по Курганской области. «В результате тщательно спланированной операции сегодня утром мужчина был задержан по месту жительства. При задержании у него обнаружено заряженное оружие, которым злоумышленник не успел воспользоваться», — рассказали в пресс-службе УМВД по Курганской области. По версии следствия, подозреваемый выстрелил в потерпевшего из обреза охотничьего ружья после ссоры, возникшей во время игры в карты. Злоумышленника вывез за пределы области мужчина, ставший свидетелем преступления, так как подозреваемый угрожал ему убийством. Личность подозреваемого полиция раскрыла практически сразу, но ему удавалось скрываться. Мужчина неоднократно менял адреса жительства, номера телефонов. При задержании у него изъяты поддельные документы, удостоверяющие личность. Подозреваемый уже был неоднократно судим за особо тяжкие преступления против личности. Он является уроженцем Златоуста. Особой приметой в ориентировке на него указывались татуировки в виде звезд на коленях. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Сотрудники полиции, СК и ФСБ задержали подозреваемого в убийстве, совершенном в Каргапольском районе Курганской области в октябре 2012 года. Мужчина девять лет находился в федеральном розыске. Его нашли в Челябинске, сообщили URA.RU в пресс-службах силовых ведомств. «Задержан подозреваемый в убийстве жителя Ханты-Мансийска, тело которого было обнаружено 9 октября 2012 года с огнестрельным ранением в области груди в овощной яме одного из частных домовладений деревни Предеина. Более девяти лет подозреваемый находился в федеральном розыске, скрываясь от уголовного преследования на территории различных субъектов Российской Федерации. Он использовал поддельный паспорт на другие имя и фамилию», — сообщили в следственном управлении СК России по Курганской области. В задержании принимали участие сотрудники курганского СУ СК, оперативные подразделениями управлений МВД по Курганской и Челябинской областям, УФСБ России по Курганской области. «В результате тщательно спланированной операции сегодня утром мужчина был задержан по месту жительства. При задержании у него обнаружено заряженное оружие, которым злоумышленник не успел воспользоваться», — рассказали в пресс-службе УМВД по Курганской области. По версии следствия, подозреваемый выстрелил в потерпевшего из обреза охотничьего ружья после ссоры, возникшей во время игры в карты. Злоумышленника вывез за пределы области мужчина, ставший свидетелем преступления, так как подозреваемый угрожал ему убийством. Личность подозреваемого полиция раскрыла практически сразу, но ему удавалось скрываться. Мужчина неоднократно менял адреса жительства, номера телефонов. При задержании у него изъяты поддельные документы, удостоверяющие личность. Подозреваемый уже был неоднократно судим за особо тяжкие преступления против личности. Он является уроженцем Златоуста. Особой приметой в ориентировке на него указывались татуировки в виде звезд на коленях.