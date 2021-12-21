На «Почте России» курганцам навязывали дорогой тариф на посылки

22 декабря 2021 в 17:26 Размер текста - 17 +

Работники одного из курганских отделений «Почты России» обманывали клиентов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганцы пожаловались на сотрудников отделения «Почты России», которые принимали посылки для отправки только по дорогим тарифам. Об этом возмущенные клиенты написали в курганском паблике соцсети «ВКонтакте». «На днях пошли отправить посылки детям. Оператор сказал, что отправка возможна только 1-м классом или ЕМС, что стоит немалых денег. Мы возмутились, но поступил ответ, что в программе у них не предусмотрена обычная, простая отправка», — говорится в посте Анастасии Мухамединовой в группе «Черный список. Курган» соцсети «ВКонтакте». По словам автора поста, после жалобы на горячую линию «Почты России» и получасового ожидания посылку приняли. Но на следующий день сотрудник почты по телефону устроил женщине допрос, выясняя, почему она часто отправляет посылки в другие города. В комментариях горожане привели еще несколько случаев навязывания тарифа. «Вам хоть сказали, что 1-м классом, а мне оформили как-то без всяких слов, и та же вечная отмазка — „нет в программе“», — написала Галина Костина. В пресс-службе УФПС Курганской области на запрос URA.RU ответили, что по сообщению жительницы будет проведена служебная проверка. «Оператор должна была проинформировать клиента о видах посылочных отправлений, их преимуществах и стоимости. Однако решение о способе пересылки почтового отправления клиент должен принимать самостоятельно. Мы проведем дополнительный инструктаж с сотрудниками этого отделения о правилах клиентского сервиса», — ответили в пресс-службе. Также в компании отметили, что клиент может самостоятельно подготовить посылку к отправке в мобильном приложении или в личном кабинете на сайте «Почты России». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Курганцы пожаловались на сотрудников отделения «Почты России», которые принимали посылки для отправки только по дорогим тарифам. Об этом возмущенные клиенты написали в курганском паблике соцсети «ВКонтакте». «На днях пошли отправить посылки детям. Оператор сказал, что отправка возможна только 1-м классом или ЕМС, что стоит немалых денег. Мы возмутились, но поступил ответ, что в программе у них не предусмотрена обычная, простая отправка», — говорится в посте Анастасии Мухамединовой в группе «Черный список. Курган» соцсети «ВКонтакте». По словам автора поста, после жалобы на горячую линию «Почты России» и получасового ожидания посылку приняли. Но на следующий день сотрудник почты по телефону устроил женщине допрос, выясняя, почему она часто отправляет посылки в другие города. В комментариях горожане привели еще несколько случаев навязывания тарифа. «Вам хоть сказали, что 1-м классом, а мне оформили как-то без всяких слов, и та же вечная отмазка — „нет в программе“», — написала Галина Костина. В пресс-службе УФПС Курганской области на запрос URA.RU ответили, что по сообщению жительницы будет проведена служебная проверка. «Оператор должна была проинформировать клиента о видах посылочных отправлений, их преимуществах и стоимости. Однако решение о способе пересылки почтового отправления клиент должен принимать самостоятельно. Мы проведем дополнительный инструктаж с сотрудниками этого отделения о правилах клиентского сервиса», — ответили в пресс-службе. Также в компании отметили, что клиент может самостоятельно подготовить посылку к отправке в мобильном приложении или в личном кабинете на сайте «Почты России».