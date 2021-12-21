21 декабря 2021

На «Почте России» курганцам навязывали дорогой тариф на посылки

© Служба новостей «URA.RU»
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Почта России. Курган , почта россии, Отделение почты россии
Работники одного из курганских отделений «Почты России» обманывали клиентов Фото:

Курганцы пожаловались на сотрудников отделения «Почты России», которые принимали посылки для отправки только по дорогим тарифам. Об этом возмущенные клиенты написали в курганском паблике соцсети «ВКонтакте».

«На днях пошли отправить посылки детям. Оператор сказал, что отправка возможна только 1-м классом или ЕМС, что стоит немалых денег. Мы возмутились, но поступил ответ, что в программе у них не предусмотрена обычная, простая отправка», — говорится в посте Анастасии Мухамединовой в группе «Черный список. Курган» соцсети «ВКонтакте».

По словам автора поста, после жалобы на горячую линию «Почты России» и получасового ожидания посылку приняли. Но на следующий день сотрудник почты по телефону устроил женщине допрос, выясняя, почему она часто отправляет посылки в другие города. В комментариях горожане привели еще несколько случаев навязывания тарифа. «Вам хоть сказали, что 1-м классом, а мне оформили как-то без всяких слов, и та же вечная отмазка — „нет в программе“», — написала Галина Костина.

В пресс-службе УФПС Курганской области на запрос URA.RU ответили, что по сообщению жительницы будет проведена служебная проверка. «Оператор должна была проинформировать клиента о видах посылочных отправлений, их преимуществах и стоимости. Однако решение о способе пересылки почтового отправления клиент должен принимать самостоятельно. Мы проведем дополнительный инструктаж с сотрудниками этого отделения о правилах клиентского сервиса», — ответили в пресс-службе. Также в компании отметили, что клиент может самостоятельно подготовить посылку к отправке в мобильном приложении или в личном кабинете на сайте «Почты России».

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Курганцы пожаловались на сотрудников отделения «Почты России», которые принимали посылки для отправки только по дорогим тарифам. Об этом возмущенные клиенты написали в курганском паблике соцсети «ВКонтакте». «На днях пошли отправить посылки детям. Оператор сказал, что отправка возможна только 1-м классом или ЕМС, что стоит немалых денег. Мы возмутились, но поступил ответ, что в программе у них не предусмотрена обычная, простая отправка», — говорится в посте Анастасии Мухамединовой в группе «Черный список. Курган» соцсети «ВКонтакте». По словам автора поста, после жалобы на горячую линию «Почты России» и получасового ожидания посылку приняли. Но на следующий день сотрудник почты по телефону устроил женщине допрос, выясняя, почему она часто отправляет посылки в другие города. В комментариях горожане привели еще несколько случаев навязывания тарифа. «Вам хоть сказали, что 1-м классом, а мне оформили как-то без всяких слов, и та же вечная отмазка — „нет в программе“», — написала Галина Костина. В пресс-службе УФПС Курганской области на запрос URA.RU ответили, что по сообщению жительницы будет проведена служебная проверка. «Оператор должна была проинформировать клиента о видах посылочных отправлений, их преимуществах и стоимости. Однако решение о способе пересылки почтового отправления клиент должен принимать самостоятельно. Мы проведем дополнительный инструктаж с сотрудниками этого отделения о правилах клиентского сервиса», — ответили в пресс-службе. Также в компании отметили, что клиент может самостоятельно подготовить посылку к отправке в мобильном приложении или в личном кабинете на сайте «Почты России».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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