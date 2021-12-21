В Перми власти выкупили дворец спорта «Молот»

УДС «Молот» — основная площадка для домашних матчей БК «Парма» и ХК «Молот» Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Пермский стадион «Молот» выкупила Корпорация развития Пермского края, 100% акций которой принадлежат правительству региона. Спортивный комплекс приобретен на открытых торгах у ПАО «Мотовилихинские заводы» в рамках конкурсного производства. На сайте Всероссийской электронной торговой площадки указано, что КРПК была единственным участником торгов и предложила за УДС 284 млн 375 тыс. рублей.

«Крупнейший спорткомплекс Пермского края — УДС „Молот“ — становится краевым объектом. Покупателем дворца спорта выступила компания со 100-процентным участием региона, АО „Корпорация развития Пермского края“. Ключевой спортивный комплекс региона выкуплен на открытых торгах у ПАО „Мотовилихинские заводы“ в рамках конкурсного производства. Продажа спортивного объекта происходит по согласованному комитетом кредиторов порядку и условию продажи имущества», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Мотовилихинских заводов».

Предприятие выставило «Молот» на продажу летом 2021 года. Информация об этом появилась на «Авито». Стартовая цена составила 702 млн рублей. КРПК направила заявку для участия в торгах в начале декабря, предложив 284,375 млн рублей. Конкурсный управляющий «Мотовилихинских заводов» Андрей Берсенев подал в УФАС России по Пермскому краю жалобу на проведение торгов. Ее рассмотрение неоднократно переносили, а 22 декабря стало известно, что он отказался от претензий.

О том, что краевые власти готовы выкупить УДС «Молот», губернатор Дмитрий Махонин заявлял в апреле 2021 года. Стартовую цену он тогда назвал завышенной и сказал, что на эти цели в бюджете предусмотрено 300 млн рублей. В августе в уставный капитал КРПК из краевого бюджета было передано 284,4 млн рублей.