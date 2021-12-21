Курганский депутат внедрил систему слежения за погодой

На предприятии депутата Курганской облдумы Марата Исламова «Кургансемена» внедрили цифровую систему, которая следит за состоянием полей и, в том числе, за погодой на них. Об этом рассказал сам депутат.
«Система Cropio контролирует состояние посевов в режиме реального времени, следит за вегетацией полей, выявляет проблемные участки и рассчитывает рекомендованную норму удобрений. А также предоставляет самые точные метеоданные, служит удобной базой для хранения информации и составления отчетов», — рассказал Исламов в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».
На каждый трактор, по словам депутата, установили радиометки для автоматический передачи информации в систему. Исламов отметил, что программа объединяет все службы, а специальный модуль позволяет управлять всей техникой предприятия, контролировать движение, расход топлива и выявлять проблемы. Благодаря этому производство становится экономичнее. По словам Исламова, в том числе, с помощью цифровизации общая урожайность превысила 21 центнер с гектара. Внедрение таких технологий помогает местным властям развивать в регионе нацпроект «Цифровая экономика».
Ранее в регионе была автоматизирована работа весового пункта компании «Зауралзернопродукт». Нововведение помогло освободить людей от некоторых обязанностей.
На предприятии депутата Курганской облдумы Марата Исламова «Кургансемена» внедрили цифровую систему, которая следит за состоянием полей и, в том числе, за погодой на них. Об этом рассказал сам депутат. «Система Cropio контролирует состояние посевов в режиме реального времени, следит за вегетацией полей, выявляет проблемные участки и рассчитывает рекомендованную норму удобрений. А также предоставляет самые точные метеоданные, служит удобной базой для хранения информации и составления отчетов», — рассказал Исламов в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте». На каждый трактор, по словам депутата, установили радиометки для автоматический передачи информации в систему. Исламов отметил, что программа объединяет все службы, а специальный модуль позволяет управлять всей техникой предприятия, контролировать движение, расход топлива и выявлять проблемы. Благодаря этому производство становится экономичнее. По словам Исламова, в том числе, с помощью цифровизации общая урожайность превысила 21 центнер с гектара. Внедрение таких технологий помогает местным властям развивать в регионе нацпроект «Цифровая экономика». Ранее в регионе была автоматизирована работа весового пункта компании «Зауралзернопродукт». Нововведение помогло освободить людей от некоторых обязанностей.