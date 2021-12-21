Курганский депутат внедрил систему слежения за погодой

Депутат Марат Исламов рассказал о цифровой системе слежения за ситуацией на полях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На предприятии депутата Курганской облдумы Марата Исламова «Кургансемена» внедрили цифровую систему, которая следит за состоянием полей и, в том числе, за погодой на них. Об этом рассказал сам депутат.

«Система Cropio контролирует состояние посевов в режиме реального времени, следит за вегетацией полей, выявляет проблемные участки и рассчитывает рекомендованную норму удобрений. А также предоставляет самые точные метеоданные, служит удобной базой для хранения информации и составления отчетов», — рассказал Исламов в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

На каждый трактор, по словам депутата, установили радиометки для автоматический передачи информации в систему. Исламов отметил, что программа объединяет все службы, а специальный модуль позволяет управлять всей техникой предприятия, контролировать движение, расход топлива и выявлять проблемы. Благодаря этому производство становится экономичнее. По словам Исламова, в том числе, с помощью цифровизации общая урожайность превысила 21 центнер с гектара. Внедрение таких технологий помогает местным властям развивать в регионе нацпроект «Цифровая экономика».

Ранее в регионе была автоматизирована работа весового пункта компании «Зауралзернопродукт». Нововведение помогло освободить людей от некоторых обязанностей.