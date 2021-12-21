Правительство Тюмени отказалось спонсировать инвалидов-КВНщиков

Помощь из бюджета могут получить лишь победители региональной лиги КВН, в которой ялуторовчане не состоят Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Правительство Тюменской области не выделит деньги на помощь команде КВН из Ялуторовска, в которой играют люди с ограниченными возможностями. Об этом URA.RU рассказали в оперативном штабе региона. Средства нужны юмористам на поездку на международный фестиваль в Сочи.

«Команда КВН „Без комплексов“ не входит в состав региональной лиги „ЗАПСИБ“, победители сезона которой награждаются поездкой на международный фестиваль команд КВН „КиВиН“. К сожалению, в данном случае поездка команды не может быть профинансирована за счет средств госпрограммы Тюменской области „Развитие физической культуры, спорта и дополнительного образования“», — рассказали URA.RU в оперативном штабе региона.

Ранее агентство писало, что команда «Без комплексов» из Ялуторовска, в которой играют люди с ограниченными возможностями, была приглашена на «КиВиН» президентом союза КВН Александром Масляковым. На поездку необходимо более 500 000 рублей. Таких денег у юмористов не было, поэтому они объявили сбор.

«В итоге нам удалось собрать нужную сумму. Помогли бизнесмены и другие неравнодушные люди. Одна организация перевела целых 200 тысяч рублей. Так что на фестиваль мы поедем, надеемся на победу», — рассказала URA.RU руководитель команды КВН «Без комплексов» Лариса Евсеева.