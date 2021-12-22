Игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду в Пекин

Игроки НХЛ не смогут принять участие в Олимпиаде из-за распространения COVID-19 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не примут участие в Олимпиаде 2022 года в Пекине. Об этом сообщил комиссар НХЛ Гарри Бэтмен в своем twitter-аккаунте.

«Мы ценим желание игроков выступать на Олимпиаде. К сожалению, учитывая серьезные нарушения графика НХЛ, которое было вызвано переносом матча из-за коронавируса, мы приняли решение, что участие хоккеистов на Олимпиаде невозможно. Мы с нетерпением ждем Олимпиады в 2026 году», — написал Бэтмен.

Отмечается, что такое решение было принято из-за распространения коронавирусной инфекции в лиге. На данный момент более 100 игроков находятся на ковид-протоколе. Игроки НХЛ пропускают уже вторую Олимпиаду подряд. Турнир в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.