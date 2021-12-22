Игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду в Пекин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чемпионат мира по хоккею среди юниоров U18. Матч сборная России - сборная Франции. Челябинск, юниорская сборная россии, юниорская сборная франции, хоккей
Игроки НХЛ не смогут принять участие в Олимпиаде из-за распространения COVID-19 Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не примут участие в Олимпиаде 2022 года в Пекине. Об этом сообщил комиссар НХЛ Гарри Бэтмен в своем twitter-аккаунте.

«Мы ценим желание игроков выступать на Олимпиаде. К сожалению, учитывая серьезные нарушения графика НХЛ, которое было вызвано переносом матча из-за коронавируса, мы приняли решение, что участие хоккеистов на Олимпиаде невозможно. Мы с нетерпением ждем Олимпиады в 2026 году», — написал Бэтмен.

Отмечается, что такое решение было принято из-за распространения коронавирусной инфекции в лиге. На данный момент более 100 игроков находятся на ковид-протоколе. Игроки НХЛ пропускают уже вторую Олимпиаду подряд. Турнир в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не примут участие в Олимпиаде 2022 года в Пекине. Об этом сообщил комиссар НХЛ Гарри Бэтмен в своем twitter-аккаунте. «Мы ценим желание игроков выступать на Олимпиаде. К сожалению, учитывая серьезные нарушения графика НХЛ, которое было вызвано переносом матча из-за коронавируса, мы приняли решение, что участие хоккеистов на Олимпиаде невозможно. Мы с нетерпением ждем Олимпиады в 2026 году», — написал Бэтмен. Отмечается, что такое решение было принято из-за распространения коронавирусной инфекции в лиге. На данный момент более 100 игроков находятся на ковид-протоколе. Игроки НХЛ пропускают уже вторую Олимпиаду подряд. Турнир в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...