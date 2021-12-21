Росавтодор утвердил маршрут магистрали Казань—Екатеринбург

Протяженность участка в Свердловской области составит 43 километра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Росавтодоре утвердили маршрут продолжения высокоскоростной магистрали Москва—Казань (М-12) до Екатеринбурга. Новая дорога начнется в Башкирии, ее проложат от города Дюртюли до города Ачит в Свердловской области. Об этом сообщается в пресс-релизе Росавтодора.

«Трассировка прохождения новой дороги Дюртюли—Ачит, которая станет частью автомагистрали Казань—Екатеринбург (продолжение М-12), утверждена Федеральным дорожным агентством. До конца 2021 года планируется приступить к разработке проектной документации этого нового продолжения М-12 от Казани до Екатеринбурга», — сообщается в релизе госкомпании.

По расчетам госкомпании, для строительства трассы необходимо переделать 84 инженерных коммуникации и дополнительно построить 105 искусственных сооружений. Для обеспечения проезда на участок трассы М-12 из Башкортостана в Свердловскую область с существующих дорожных сетей компания построит пять развязок. Подготовительные работы Росавтодор планирует начать в 2022 году.

Федеральную высокоскоростную магистраль М-12 от Москвы до Казани предложил продлить до Екатеринбурга президент РФ Владимир Путин. Новая федеральная магистраль на некоторых участках будет платной, за исключением участков уже существующих дорог. Ранее URA.RU стало известно, что участок магистрали М-12 от Екатеринбурга до Тюмени расширят до четырех полос. По словам главы госкомпании «Росавтодор» Вячеслава Петушенко, строительство участка до Екатеринбурга обойдется в 260 млрд рублей. Высокоскоростную дорогу построят к 2024 году.